У жовтні 2019 року в Тернополі встановлено 5 історичних рекордів

Якщо, за минулі два роки, ми звикли, що погода приносить нам сюрпризи у вигляді температурних екстремумів влітку та взимку, то цьогоріч рекорди припали ще й на осінню каденцію.

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології, спостереження за кліматичними даними по м. Тернополю ведеться з 1945 року. Так ось, у жовтні 2019 року зафіксовано 5 днів, коли максимальна температура повітря була найвищою за останніх 74 роки. Було таке, що температура максимально «зависла» впродовж трьох днів. Отже дні-рекордсмени наступні: 2 (25,1о), 15 (24,2о), 20 (23,4о), 21 (21,2о) та 22 (22,8о) жовтня.

До відома, найхолодніший день жовтня припав на 25 число – у 1947 році мінімальна температура повітря становила 10,5о морозу.