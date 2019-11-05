11:35 | 5.11.2019
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На Тернопільщині пропав 20-річний Богдан Збирський

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Працівники Борщівського відділення поліції розшукують 20-річного Богдана Михайловича Збирського, мешканця селища Скала-Подільська.

Хлопець 3 листопада близько 13 години вийшов з дому, щоб податися до родичів в село Іванків і не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст 17–175 см, худорлявої статури, русяве волосся, сіро-зелені очі.
Був одягнений в куртку чорного кольору з надписом “F4”, чорний светр, чорні джинси, кепку червоного кольору з надписом “F4”, кросівки червоного кольору. Мобільним зв’язком не користується.

Якщо ви бачили дану особу або ж знаєте його місце перебування телефонуйте у Борщові (03541) 2-12-45 або на лінію 102 .

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