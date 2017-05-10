Тернополян просять допомогти врятувати життя молодій вчительці Тетяні Одуд

У Тетяни Одуд – інфекційний енцефаліт. Зараз жінка знаходиться в реанімації в місті Тернопіль.

За життя Тетяни борються лікарні, проте допомогти подолати хворобу може кожен небайдужий тернополян. Про це у соціальній мережі просять друзі Тетяни:

«Шановна наша Громадо міста та району, люди яким небайдужа доля молодої мами, дружини, доньки, вчителя, щирої подруги та ангельської душі людини. Жінки , яка з усіх сил бореться за життя заради своїх дітей та рідних..

Тетяні стало гірше, вона так само знаходиться в реанімації в місті Тернопіль з діагнозом – інфекційний енцефаліт(запалення головного мозку) ,треба допомогти родині на дорого-вартісне лікування ….

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призначення платежу- на лікування Тетяни Одуд ( Зарічняк)

Це не картка ,а номер рахунку ,

Прошу відгукнутися всіх небайдужих. Тетяна завжди допомагала всім, хто цього потребував, вона любить життя, любить людей. Молімося, просимо Боженьку врятувати нашу Тетянку», – йдеться у повідомленні.