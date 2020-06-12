Щоденники для учнів Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” дирекція школи створила спільно з шкільним самоврядуванням.

Зовні щоденник схожий на залікову книжку і розпочинається біографією Назарія Яремчука — патрона навчального закладу. Незвично розташовані дні тижня, а поля для оцінок винесені в окрему таблицю, аби школяр бачив, скільки балів отримав впродовж всього тижня. Також поруч винесені поля “Спостереження за світом”, де можна записувати власні думки й навіть приховувати їх спеціальними наклейками для анонімності.

Якщо з якихось причин школяреві нудно на уроці, він може розфарбувати замальовку в своєму щоденнику.

“А ще цим щоденником зручно грати в настільний теніс”, – жартує директор Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” Олександр Остапчук.