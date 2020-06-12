12 червня: на Тернопільщині — 24 нових інфікованих коронавірусом

Станом на 12 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1373 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1271 випадок – дорослі, 102 випадки – діти), з них 26 летальних. Видужало 1008 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 790 осіб, у 22 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 196 (92 одужало, 1 летальний); 103

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 76 (64 одужало, 1 летальний); 11

– Гусятинський район – 18 (17 одужало); 1

– Заліщицький район – 50 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ); 5

– Збаразький район – 40 (22 одужало); 18

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 32 (24 одужало, 1 летальний); 7

– Кременецький район – 417 (304 одужало, 8 летальних); 105

– Лановецький район – 22 (19 одужало); 3

– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних); 2

– Підволочиський район – 7 (5 одужало); 2

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало); 2

– Тернопільський район – 70 (18 одужало); 52

– Чортківський район – 56 (53 одужало); 3

– Шумський район – 153 (121 одужало, 7 летальних). 25

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За попередню добу:

✅видужало 13 осіб

✅проведено 427 досліджень методом ПЛР.

✅проведено тестування біоматеріалу від 273 осіб методом ІФА. У 5 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

✅підтверджено 24 випадки зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (1 особа) ⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Великі Гаї – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Дичків – 1 ⭕️Збаразький район (3 особи):

• м. Збараж – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 1 ⭕️Шумський район (9 осіб):

• м. Шумськ – 1

• с. Кудлаївка – 2

• с. Темногайці – 2

• с. Бриків – 3

• с. Обич – 1 ⭕️Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 2

• с. Сапанів – 2 ⭕️Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Білозірка – 1

• с. Татаринці – 1 ⭕️Бучацький район (1 особа):

• с. Стінка – 1