12 червня: на Тернопільщині — 24 нових інфікованих коронавірусом
Станом на 12 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1373 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1271 випадок – дорослі, 102 випадки – діти), з них 26 летальних. Видужало 1008 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 790 осіб, у 22 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 196 (92 одужало, 1 летальний); 103
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 76 (64 одужало, 1 летальний); 11
– Гусятинський район – 18 (17 одужало); 1
– Заліщицький район – 50 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ); 5
– Збаразький район – 40 (22 одужало); 18
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 32 (24 одужало, 1 летальний); 7
– Кременецький район – 417 (304 одужало, 8 летальних); 105
– Лановецький район – 22 (19 одужало); 3
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних); 2
– Підволочиський район – 7 (5 одужало); 2
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало); 2
– Тернопільський район – 70 (18 одужало); 52
– Чортківський район – 56 (53 одужало); 3
– Шумський район – 153 (121 одужало, 7 летальних). 25
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За попередню добу:
✅видужало 13 осіб
✅проведено 427 досліджень методом ПЛР.
✅проведено тестування біоматеріалу від 273 осіб методом ІФА. У 5 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
✅підтверджено 24 випадки зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (1 особа)
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Великі Гаї – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Дичків – 1
⭕️Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 2
• с. Нижчі Луб’янки – 1
⭕️Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Кудлаївка – 2
• с. Темногайці – 2
• с. Бриків – 3
• с. Обич – 1
⭕️Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 2
• с. Сапанів – 2
⭕️Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Білозірка – 1
• с. Татаринці – 1
⭕️Бучацький район (1 особа):
• с. Стінка – 1