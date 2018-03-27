Як сьогодні на Тернопільському ставі рятували чотирьох рибалок

Сьогодні, 27 березня, тернопільські рятувальники мали непереливки через відчайдушних рибалок, які, не зважаючи на весняну відлигу, продовжують виходити на лід. За словами очевидця, спочатку двоє рибалок не змогли самотужки вибратися на сушу, їм допомогли рятувальники, яких горе-риболови викликали за допомогою мобільного телефону. Незадовго після цього під кригу провалилися двоє чоловіків, які ловили рибу неподалік пляжу “Циганка”.

Це трапилося орієнтовно о 14.00 годині. На щастя, бійці Тернопільського державного пожежно-рятувального загону оперативно зреагували та витягли відчайдухів.

Наразі працівники обласного Управління ДСНС України за допомогою катера «Марс-700» забирають з криги всіх інших рибалок на Тернопільському ставі, які, не зважаючи на всі обставини, продовжують риболовлю.