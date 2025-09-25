Тернопільщина втратила захисника Володимира Лисого
20 вересня 2025 року від ускладнень хвороби відійшов у вічність солдат військової частини А2308 Сил підтримки ЗСУ, житель села Чернилівка – Лисий Володимир Григорович, (1969 р.н). Повідомляє селищна рада.
Завтра, в пʼятницю 26 вересня, о 12:00 у селищі Підволочиськ зустрічатимуть кортеж із тілом нашого Захисника. Біля пам’ятника Ангелу-Хоронителю спільною молитвою віддамо шану покійному воїну.
Після спільної молитви кортеж відправиться в рідне село – Чернилівка.
О 13:00 у селі Чернилівка розпочнеться похорон. Спочатку в місцевому храмі відбудеться чин похорону, після чого воїн знайде свій останній спочинок на кладовищі.
Просимо всіх небайдужих приєднатися до спільної молитви, гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого земляка.
Щирі співчуття рідним покійного військового.
Вічна памʼять!
Герої не вмирають!