Тернопільщина втратила захисника Володимира Лисого

20 вересня 2025 року від ускладнень хвороби відійшов у вічність солдат військової частини А2308 Сил підтримки ЗСУ, житель села Чернилівка – Лисий Володимир Григорович, (1969 р.н). Повідомляє селищна рада.

Завтра, в пʼятницю 26 вересня, о 12:00 у селищі Підволочиськ зустрічатимуть кортеж із тілом нашого Захисника. Біля пам’ятника Ангелу-Хоронителю спільною молитвою віддамо шану покійному воїну.

Після спільної молитви кортеж відправиться в рідне село – Чернилівка.

О 13:00 у селі Чернилівка розпочнеться похорон. Спочатку в місцевому храмі відбудеться чин похорону, після чого воїн знайде свій останній спочинок на кладовищі.

Просимо всіх небайдужих приєднатися до спільної молитви, гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого земляка.

Щирі співчуття рідним покійного військового. Вічна памʼять! Герої не вмирають!