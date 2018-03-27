Виглядає, що на крайній сесії деякі депутати Тернопільської міськради чогось хотіли в Василя Лила

Колишній депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт проаналізував голосування на крайній сесії міськради. Зокрема, зупинився на будівельній компанії, яка є однією з найбільших платників податків у міський бюджет.

“Особливості цього голосування та кількох інших, до яких має відношення «Тернопільбуд»:

– Рішення у значній мірі технічне, бо стосується поділу вже орендованої земельної ділянки без зміни цільового призначення. Ймовірно, з наміром у подальшому закріпити окремі ділянки під окремо збудованими будинками, що дозволить економити на виплатах за оренду землі.

– Знову Сергій Надал виступає «зрадником партії» і голосує «ЗА» врозріз з фракцією «Свобода», яка не підтримує рішення. Це дозволить йому пояснювати бізнесу, що він, як правильний міський голова, підтримує повністю законне рішення, а ось погана партія «Свобода» не хоче.

– Під час голосування відсутнє обговорення. Не набираючи потрібних голосів, ні міський голова, ні депутати, на відміну від інших рішень, не намагаються повернутись до нього.

– Окремі депутати під час голосування по питаннях «Тернопільбуду» просто витягнули картки і тому система поіменного голосування фіксує те, що їх ніби немає в залі.

– Андрій Шкула та “Громадянська позиція” голосують «ЗА», позаяк немає вагомих причин не підтримувати законне рішення компанії, яка є однією з найбільших платників податків у міський бюджет.

До слова, був час, коли я на вимогу виборців не підтримував питання «Тернопільбуду», – продовжує Іван Сороколіт, – і публічно аргументував свою позицію. Ба більше. На пленарному засіданні сесії міськради закликав депутатів не підтримувати і публічно пояснював причини на сесії.

На моє приємне здивування, більшість застережень, які стосувались гуртожитків колишньої державної будівельної компанії, хоч і з тяжкими бідами та сварками, але все ж були усунуті. Ключові претензії стосувались неповної передачі кімнат в комунальну власність, передача паливної, оплата комунальних послуг ОСББ за непередані кімнати, частковий ремонт аварійного гуртожитку тощо. Зараз, якщо не помиляюсь, жодні вагомі публічні зауваження від депутатів не звучать. Судження, звичайно, суб’єктивні. Депутати та фракції мають змогу прокоментувати”.