Як священик та сільська рада на Тернопільщині самотужки відновлюють дорожні знаки

З ініціативи священика Олексія Філюка та його сина Віктора, за сприяння сільської ради в селі Білозірка Лановецького району 7 червня відновили знак на в’їзді в село.

Зокрема облагородили територію біля знаку — покосили, прибрали сміття, пошпаклювали й пофарбували напис “Білозірка” та площу біля нього. Гроші на це дала Білозірська сільська рада, яка є органом місцевого самоврядування двох сіл — Білозірки та Шушківців. Працівники сільради теж долучилися до благоустрою в’їзду в село. Згодом тут планують встановити фігуру Матері Божої.

На минулому тижні о. Олексій із сином реставрували каплицю Божої Матері 1867 року зведенння у Шушківцях та провели ремонт в родинних усипальнях сімей сенатора Турау та Митрофанових у Білозірці. У цих усипальнях спочивають фундатори сільського храму. Свого часу після перепоховання родини науковця Митрофанова одна з усипалень залишилася порожньою. Тут о. Олексій планує створити музей історії церкви.

Протоієрей Олексій Філюк — настоятель храмів Успіння Пресвятої Богородиці (с. Шушківці) та святого архистратига Михаїла (с. Білозірка) УПЦ Київського Патріахату, що на Лановеччині.