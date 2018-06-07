Картини тернопільської художниці Олесі Гудими зобразять на марках «Укрпошти»

Незабаром серія талановитої тернополянки Олесі Гудими «Українська мадонна» буде на поштових марках «Укрпошти», а картина «Дерево життя» — на вітальній листівці. Про це повідомляє газета ДЕНЬ.

Відома британська фірма Wraptious вже відтворила «Квіти» Олесі Гудими на подушках з екошкіри.

Узимку роботи художниці опублікували на обкладинках часопису «Канон», що видають в американському Портленді, і київського журналу «Слово Жінки». Картини пані Олесі, виконані в еклектичному змішанні художніх напрямів — імпресіонізму, експресіонізму, абстракціонізму, символізму, наїв-арту, математизму, магічного реалізму, постмодернізму. Художниця наголошує: її живопис — інтуїтивний, що твориться серцем спонтанно, не базуючись на традиційних законах.