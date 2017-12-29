З якою ключовою подією в відомої у Тернополі юристки асоціюється 2017 рік?

Напередодні Нового року ми запросили відомих в Тернополі діячів відповісти на два запитання:

З якою ключовою подією у вас асоціюється 2017 рік?

Ваш прогноз, що буде відбуватися в 2018 році у сфері, в якій ви працюєте?

На ці питання, зокрема,відповіла юристка, громадська активістка Олена Степанова:

“Ключовою подією 2017 року для мене, як для юриста, стало прийняття нових редакцій Господарського, Цивільного та Кодексу адміністративного судочинства. Не можу сказати, що ця подія для мене була приємною. Адже нові кодекси містять низку недоліків, суперечностей. Крім того, на мою думку нові редакції кодексів значно звужують доступ громадян до правосуддя.

Що стосується прогнозів на 2018 рік, то, якщо чесно, з острахом чекаю знову на зміни до Цивільного процесуального кодексу. Адже лише 15 грудня цього року вступили в дію нові редакції кодексів, а вже 19 грудня в Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів судового розгляду). То ж ми, юристи, живемо як на пороховій діжці”.