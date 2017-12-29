Тернопільські інвестори не змогли зрозуміти, чому Управління екології діє згідно з законом, тому пішли у суд

Вчора, 28 грудня, відбувся судовий розгляд апеляції ТОВ “Тернопільтепло” до Управління екології та природніх ресурсів щодо оскарження призупинення видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин. По простому, так звані інвестори не можуть зрозуміти, чого Управління екології зреагувало на наше судове оскарження Екологічних експертиз та діє згідно закону, у якому чітко вказано у випадку судового спорту призупинити процес видачі дозвільних документів, – розповідає громадська активістка Юлія Мамчак.

Дивно, чого суддя запитував у представників Екології, чи вважають вони фотовідбиток з відміткою суду про отримання позовних документів достатнім підтвердженням для припинення розгляду. Дивно, чого реєстрація та призначення дат судів в реєстрах не береться теж поважним суддею до уваги. Аргументація: доложіть до справи копії судових ухвал. То в наш час цифрових технологій…. Дивно якось. Планую продовжити дивуватися 5 січня о 11 годині, це дата продовження судового розгляду справи. Приходьте, воно того варте, бо лише особистий контроль впливає на “недолюстрованих”, – каже активістка.

Нагадаємо, Управління екології Тернопільської ОДА виступило відповідачем перед ТОВ «Тернопільтепло», яке подало на управління до суду. Причиною стало те, що екологи призупинили розглядати подані «Тернопільтепло» документи, що дозволять торф’яним котельням викидати в атмосферу шкідливі речовини. Також позитивні висновки державної екологічної експертизи, отримані підприємством, збираються оскаржувати й жителі будинків, що прилягають до котелень на торфі. І ті, й інші дозволи потрібні ТОВ «Тернопільтепло» для того, щоб торф’яні котельні почали працювати в обласному центрі.

Сюжет Тернопільська філія НСТУ