Суд над головлікарем перинатального центру Куценком за правопорушення – не відбувся

Громадські активісти засумнівалися, що українська Феміда насправді сліпа.

Свого часу головний лікар Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Куценко проігнорував вимоги антикорупційного законодавства і не подав декларацію про свій майновий та фінансовий стан за минулий рік. На щастя, цей факт не залишився поза увагою правоохоронних органів і на чиновника склали протокол, щоб притягнути його до адміністративної відповідальності. Судове засідання з цього питання мало відбутися 19 жовтня о 12 годині дня у Тернопільському міськрайонному суді. Мало відбутися, але не відбулося…

По-перше, на суд не з’явилися ні сам порушник антикорупційного законодавства, ні його представники чи адвокати. По-друге, в зазначений час, з невідомих причин, суддя навіть не навідався у зал, не відкрив і не закрив судове засідання у зв’язку з неявкою сторони відповідача.

Громадські активісти, які цього дня вирішили поцікавитися рішенням української Феміди щодо Віктора Куценка і зібралися біля приміщення міськрайонного суду, були шоковані не лише наведеними вище фактами, а й утаємниченістю самої, на перший погляд, звичайної адміністративної справи. Адже на інформаційних ресурсах суду ні днем раніше, ні 19 жовтня вони так і не знайшли оприлюдненого оголошення про дату та час цього судового засідання. Тож засумнівалися, що такий збій у роботі технічної служби – суто випадковий.

Один з активістів, за спеціальністю – юрист, висловив припущення, що справу спеціально приховують від громадськості, адже вона стосується чиновника високого рангу та ще й відомого лікаря.

Тим не менше, і представники Радикальної партії Олега Ляшка, до яких свого часу з проханням про захист від зловживань та зневаги головного лікаря звертався колектив перинатального центру, і активісти громадської організації «Шлях українців», які поставили собі за мету добитися прозорого і справедливого рішення суду, сповнені рішучості дочекатися, коли у судовій залі таки пролунає: «Іменем України…», і Віктор Куценко відповість за невиконання антикорупційного законодавства. А, може, йому й справді є що приховувати – і від людей, і від держави? Адже відмовки типу: «не встиг» чи «з голови вилетіло» від керівника майже півтисячного колективу звучатимуть, м’яко кажучи, несолідно, якщо не абсурдно.