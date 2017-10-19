Скверику на вулиці Лозовецькій у Тернополі бути

Номінаційний комітет Громадського бюджету сьогодні ОФІЦІЙНО І ПУБЛІЧНО запевнив, що даний даний проект буде реалізовано за кошти приватної фірми. Це зазначається в офіційному висновку Управління ЖКГ міськради. Про це у мережі Фейсбук повідомляє депутат міської ради Іван Сороколіт.

Якщо ж з якихось причин приватник згодом передумає тратити на будівництво скверику власні кошти, то це вже буде відповідальність міської ради, котра по суті виступила гарантом.

Але пильність тернополяни втрачати не будуть! Адже саме на цій ділянці є “бажаючі” побудувати приватні гаражі і під такі бажання навіть починала готуватись землевпорядна документація.