Захисники Василя Гнатюка, підозрюваного у вбивстві, хочуть поміняти прокурорів і суддів

19 липня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Тернопільської області відхилила апеляційні скарги неповнолітнього Василя Гнатюка та його захисників на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 3 жовтня 2017 року щодо заміни обраної міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

На початку судового засідання сторона захисту внесла клопотання про відвід прокурорам Ковальчук Н.Р. та Чудопаловій М. Ю. Керуючись ст. 77 КПК України, колегія не знайшла підстав для задоволення клопотання.

Тоді адвокати внесли клопотання про відвід двом суддям — Коструба Г.І та Сарновському В.Я. На підставі ст. 81 КПК України дане клопотання було відхилене.

Таким чином, неповнолітній В. Гнатюк до 00 год. 00 хв. 30 листопада 2017 року перебуватиме під вартою.

Органами досудового слідства підліток підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину (ч.1 ст. 115 КК України) – вбивстві 17-річної Ірини Мукоїди, що сталось 26 червня у м. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

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