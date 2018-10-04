Суд офіційно дозволив Олександру Башті порушувати правила дорожнього руху

Офіційно на адресу УПП в Тернопільській області ДПП надійшло 6 позовів від Башти О.І. про скасування постанов за порушення ПДР, ще 1 не надходила до УПП.

Дійсно, всі 7 оскаржених постанов скасовані Тернопільським міськрайонним судом, подальші апеляційні скарги УПП залишені Львівським апеляційним адміністративним судом без задоволення.

Окремі підстави, з яких суди відхилили доводи УПП, заслуговують на особливу увагу:

1) суд вважає, що відеофіксація правопорушення може бути доказом у справі у тому випадку, коли воно зафіксоване шляхом складання протоколу, хоча таке твердження суперечить вимогам статті 258 КУпАП (Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається). Варто наголосити, що патрульна поліція почала функціонувати у Тернополі вже після внесення змін в КУпАП, згідно з якими у разі притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху протокол про адміністративне правопорушення не складається. Чомусь факт внесення суттєвих змін в законодавство суд апеляційної інстанції оминув увагою, ухваливши в подальшому формальне рішення.

2) суд зазначає, що при винесенні постанови працівник поліції не врахував, що транспортним засобом керує водій з інвалідністю і раптове подання сигналу про зупинку викликало в останнього певну тривогу, а на відміну від інших водіїв йому потрібно більше часу і зусиль для увімкнення покажчика повороту відповідного напрямку. Судом не взято до уваги той факт, що чинними Правилами дорожнього руху не робиться виняток для водіїв з інвалідністю щодо вмикання чи не вмикання покажчиків поворотів, як і щодо проїзду на сигнали світлофора, що забороняють рух, чи порушення вимог інформаційно-вказівних знаків.

3) суд бере до уваги «обмежені можливості водія, зумовлені його інвалідністю, що в свою чергу виключає можливість притягнення його до адміністративної відповідальності» за порушення ПДР, таким чином формально застосовуючи ст.33 КУпАП (Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення). Однак дана стаття не застосовується у випадку накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі.

Наш суд самий гуманний

Bogdan Shevchuk