У Тернополі «Побратими Галичини» просять ділянку під бізнес, «прикриваючись» ГО

У п’ятницю, 5 жовтня, відбудеться чергова сесія Тернопільської міськради. В порядку денному – понад сотня питань. Та найцікавіші, вочевидь, з’являться за день-два до засідання, – пише Терміново.

Проте уже зараз нас зацікавив проект рішення, який з’явився на сайті мерії вчора, 2 жовтня. Йдеться про «надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,0284га за адресою провулок Цегельний ГО «Побратими Галичини».

Здебільшого громадські організації просять в мерії приміщення на безоплатній основі. Тут же йдеться про сервітут, терміном на п’ять років, для права проходу, проїзду та паркування автотранспорту.

Як виявилося, сервітут, імовірно, використовуватимуть не в громадських, а приватних цілях членів ГО.

Про це у телефонній розмові нам обмовився керівник ГО «Побратими Галичини» (згідно статуту) Олег Ковалишин.

Можливо, буде приміщення велике. Ми крім всього маємо своє експериментальне виробництво: по канадській технології виготовляємо еко-будинки. Нас цікавить реклама і т.д.

Вочевидь йдеться про будівництво будинків із соломоблоків. Принаймні статтю про це із цитатами пана Олега ми знайшли на одному із місцевих сайтів.

Ми запитали, звісно, у пана Олега: «Ви ж неприбуткова громадська організація, а кажете, що сервітут під підприємство…»

Олег Ковалишин: «Так, але ж до нашої організації входять люди, які їдять, п’ють, сплять…»

Журналіст: «Я розумію, але ви ж просите сервітут для ГО, а не для приватної фірми»

Олег Ковалишин: «Але я не бачу тут проблеми!».

До речі, ГО «Побратими Галичини» – відносно молода, створена 7 місяців тому, у лютому ц. р.

Ми запитали у пана Олега, чим займається його організація:

Активними діями, от зараз наші товариші з Гройсманом зустрічаються в Києві. Ми здійснюємо збір коштів, щоб відправити на війну, реабілітацією займаємося. Ось таке,- каже Олег Ковалишин.

За нашою інформацією питання про надання сервітуту з’явиться у порядку денному сесії. І депутати вирішуватимуть, на скільки правильно просити ділянку під бізнес, «прикриваючись» ГО.

P.S. Серед засновників ГО «Побратими Галичини» фігурує Володимир Васенда. Чоловік з такими ж ініціалами у 2009 був депутатом Тернопільської обласної ради від Партії Регіонів. Також серед засновників є Гриців Олег. Чоловік з такими ж ініціалами балотувався до Зборівської міської громади від «Української Галицької партії»