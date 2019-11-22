Священнику з Тернопільщини заборонили проводити богослужіння
Йдеться про клірика Тернопільської єпархії УАПЦ протоієрея Івана Бойка. Священник намагався розділити Церкву та намагався захопити керівництво парафією села Винятинці.
- Указом керуючого Тернопільською єпархією Української Автокефальної Православної Церкви архієпископа Тихона від 06 грудня 2018 року за № 57/12-18 клірик Тернопільської єпархії УАПЦ протоієрей Іван Ількович Бойко заборонений в служінні без права надання благословення, звершення богослужіння і церковних таїнств та носіння священичого хреста на підставі 31 і 55 Правила святих Апостолів, 13 та 14 Правила Двократного Собору. За період часу від 06 грудня 2018 року до сьогодні, протоієрей Іван Бойко не звертався ані до архієпископа Тихона, ані до єпархіального управління Тернопільсько-Бучацької єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України), яка є правонаступником Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви, з проханням про покаяння або оскарження Указу про заборону, – пише пресслужба Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ. – Прикрим і неприпустимим є те, що протоієрей Іван Бойко не тільки не покаявся, але й продовжує звершувати богослужіння і таїнства, всупереч особисто отриманому і власноруч підписаному Указу від 18 вересня 2018 року за № 47/09-18 про його звільнення з посади настоятеля парафії села Винятинці та вищевказаної заборони.
Всупереч Правил Святих Апостолів та Правил Двократного Собору, протоієрей Іван Бойко відступив від спілкування з своїм єпископом та розпочав підносити ім’я іншого єпископа у священних молитвах на літургіях, без отримання відпускної грамоти від свого єпископа змінив підпорядкування іншому єпископу, а саме єпископу Тернопільсько-Теребовлянської єпархії ПЦУ Павлу. Канонічні порушення, які продовжує вчиняти протоієрей Бойко І.І., підтверджуються письмовими та фотодоказами.
Крім того, Бойко І.І., знаючи про звільнення його з посади настоятеля парафії, без підтримки більшості парафіян храму, ініціював звернення до Тернопільської ОДА про зміну організаційного підпорядкування парафії до іншої єпархії, засвідчив своїм підписом відповідні заяви та рішення загальних зборів парафії, як посадова особа. Таким чином, надав неправдиві відомості до державних органів, уповноважених здійснювати реєстрацію релігійних організацій.
Релігійна організація «УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ВИНЯТИНСЬКА ПАРАФІЯ ХРАМУ УСПІННЯ БОЖОЇ МАТЕРІ» у своїй релігійній (канонічній) діяльності і надалі підпорядкована Тернопільсько-Бучацькій єпархії УПЦ (ПЦУ), яка є правонаступником усіх своїх попередніх прав та обов’язків Тернопільської єпархії УАПЦ.
Враховуючи всі дії, спрямовані на розділення Церкви та спробу захоплення керівництва парафією села Винятинці – протоієрей Іван Ількович Бойко і надалі перебуває у забороні служіння до повного і правдивого покаяння.