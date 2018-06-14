Святійший Патріарх Філарет привітав вчених істориків Тернопільщини

Із нагоди 25-річчя історичного факультету Тернопільського Національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка в актовій залі університету відбулась урочиста академія. Студентів, працівників та професорсько-викладацький колектив факультету прийшли привітати випускники різних років, ветерани факультету, очільники владних стуктур міста та духовенство нашого краю.



На запрошення організаторів академії, керівництва факультету, захід відвідав Високопреосвященнійший Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький. Владику супроводжували клірики єпархії – прот.Євген Заплетнюк, ключар кафедрального собору свв.Костянтина та Єлени й прот.Руслан Притула, настоятель храму свв.Бориса та Гліба м. Тернополя, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії.

Високопреосвященний архієпископ Нестор, вітаючи всіх причетних до діяльності історичного факультету, з благословення Святійшого Філарета, патріарха Київського та всієї Руси-України, нагородив професорсько-викладацький склад і студентів Благословенною патріаршою грамотою та зачитав привітання учасникам від Предстоятеля УПЦ Київського Патріархату.

Серед іншого, Святійший Владика зазначив:

“Сьогодні Україна переживає час, коли вивчення історії це вже не порожня теорія, якою люди займаються заради цікавості. Професійне вивчення свого минулого, особливості життя нашого в народу в минулому, історичне краєзнавство, пам’ятко-охоронна справа, теорія вивчення та викладання історії – це те, що реально впливає на нашу самоідентифікацію, на розвиток майбутнього нашої держави та визначення її справедливого та гідного місця в родині інших європейських держав і народів.

Немає сумніву, що російсько-українська війна, анексія Криму чи інші сучасні збройні конфлікти на патріотичному чи релігійному ґрунті сьогодні стали можливими лише тому, що значна частина людей, навіть живучи на українській землі, не знали та не цікавилися своєю історією. А якщо й знали щось, то свої відомості черпали з пропаганди – неправдивої інформації перекрученої на чужий лад. Тому, ще раз наголосимо: гібридна війна Росії з Україною стала можливою саме тому, що сотні тисяч і мільйони людей роками не знали правди про своє минуле, а задовольнялися зручними, хоча й брехливими історичними міфами. Перше, що роблять окупанти – перекручують історію, надають власного тлумачення тим чи іншим подіям. Протидіяти цьому повинні в першу чергу професійні історики, вчені, майстри своєї справи.

Вітаючи всіх істориків і педагогів, у день ювілею факультету, закликаю Боже благословення на всіх чесних і допитливих науковців, які присвячують життя вивченню минулого нашої України, а через минуле готують добру стежку нашого майбутнього . Особливо вітаю та заохочую нашу молодь і студентів досліджувати минуле Церкви. Церква – це душа народу. За кожним храмом чи історичною постаттю приховано неймовірний скарб досвіду українців, наших національних традицій, наші значні духовні та культурні здобутки. Їх збереження це не тільки наш професійний, але й синівський обов’язок. Вивчення історії та засвоєння її уроків є передумовою нашого щасливого життя в незалежній, розвинутій країні з високою духовністю та мораллю.

Київський Патріархат, зокрема Тернопільська єпархія, має велику радість багато років співпрацювати з вашим навчальним закладом, спільно досліджуючи невідомі сторінки минулого. Сподіваємося й надалі на корисні спільні проекти між нашим духовенством і науковцями” – підкреслив Предстоятель Київського Патрірахату.