На Лановеччині буде створено інклюзивно-ресурсний центр

Сьогодні в приміщені районної ради відбулась виробнича нарада за участю першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Батожного, голови районної ради Руслани Кушнір, голови Лановецької міської ради (ОТГ) Романа Казновецького та працівників відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Предметом розгляду стало питання щодо передачі Лановецькій міській раді приміщення колишнього позашкільного закладу- станції юних натуралістів – для створення на його базі інклюзивно-ресурсного центру. Також було порушено питання і про заключення довгострокової угоди на приміщення, що перебуває у відомчій належності Лановецької міської ради та в якому на даний час знаходяться структурний підрозділ відділу освіти, молоді та спорту – централізована бухгалтерія. В ході дискусії було досягнуто компромісного рішення та згоди двох сторін – Лановецької міської ради та Лановецької районної ради щодо оформлення правочиних документів та використання зазначених приміщень.

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