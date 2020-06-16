«Техно-буд-центр» виграв мільярд в укравтодорівській службі, де керівником призначили слідчого по справі «ТБЦ»

9 червня Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала договір з ТОВ «Техно-буд-центр» на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернiвцi – Тереблече на 1,17 мільярд гривень. Про це повідомляється у системі «Прозоро» .

Це найбільший договір цього року, який розігрував Укравтодор на ремонт доріг. За більше ніж мільярд гривень компанія має до кінця 2021 року відремонтувати більше 40 кілометрів дороги.

На торги прийшли три компанії – «Техно-буд-центр», «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» та «Енергетично-дорожнє будівництво». Пропозицію останньої відхилили через невідповідність кваліфікаційним критеріям – яким саме замовник не пояснив.

Фірма «Техно-буд-центр» входить до «Національної асоціації дорожників України», яка об’єднує найбільших фаворитів Укравтодору. Найбільшу кількість державних коштів фірма виграла на тендерах Служби автодоріг у Тернопільській області. З нею тернопільська САД підписала 23 договори на загальну суму понад 9,74 мільярди гривень. У 2020 році «Техно-буд-центр» знаходиться на другому місці серед підрядників, що виграли тендери Укравтодору з його новими обмеженнями щодо досвіду учасників (докладніше нижче).

Нещодавно на посаду першого заступника Служби автодоріг у Тернопільській області був призначений Микола Довгошия.

Його батьку Григорію Довгошиї до 2018-го року належала фірма «Спец-буд постач», яка займається будівництвом доріг. Компанія заробляє на субпідрядах у «Техно-буд-центру». Тільки за 2019 рік «Техно-буд-центр» офіційно перерахував компанії «Спец-буд постачу» близько мільйона гривень за надання послуг з експлуатаційного утримання тернопільських доріг. Нині фірма переписана на Петра Зембу.

Раніше Микола Довгошия працював старшим оперуповноваженим у Національній поліції України. Згідно даних з судового реєстру , під час своєї роботи у Нацполіції, Довгошия розслідував кримінальну справу, яка стосувалась розкрадань державних коштів на підрядах «Техно-буд-центру». На думку слідства , посадові особи служби автомобільних доріг в Тернопільській області зловживаючи своїм службовим становищем, у змові з посадовими особами «Техно-буд-центр» навмисно завищували вартість робіт, що спричинило втрату бюджетних коштів у сумі 4,32 млн гривень. Однак справа розслідувалась з 2017 по 2019 роки і по ній нікого не арештували, жодних відомостей про обвинувальні вироки також немає.

У цій кримінальній справі також фігурувала фірма «Дрог буд Україна», яка належить Тарасу Сиротинському , який кілька років був президентом «Національної асоціації дорожників України» та нещодавно був призначений позаштатним радником Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Компанія Сиротинського також працювала у «Техно-буд-центру» на субпідряді.

Прийняти участь у мільярдному тендері Тернопільської САД не могли багато великих вітчизняних та міжнародних компаній через прописану у тендерній документації дискримінаційну вимогу: прийняти участь у тендері могли лише ті компанії, які могли документально довести виконання 100% необхідних робіт по аналогічному договору. При чому аналогічний договір мав бути виконаний на 85% на дорогах відповідної категорії протягом останніх 3-х років.

Оскаржити відповідні вимоги тендерної документації намагалась компанія «Граніт-001». Але на думку замовника, фірма «не довів яким чином вимоги документації порушують його права». Хоча тендерна колегія АМКУ раніше десятки разів зобов’язувала укравтодорівців виключати цю вимогу як дискримінаційну. Але в останні тижні практика комітету змінилась і там тепер погоджуються з вимогами Укравтодору.

При чому за допомогою визначення обсягів робіт, які має до участі у тендері виконати замовник обласні служби автодоріг можуть штучно визначати коло підрядників. Зокрема, цей тендер на розіграш понад мільярду гривень був оголошений 8-го квітня, а кінцевий строк подачі документів був визначений 12 травня. Замовник вимагав підтвердити аналогічний досвід виконання 560 тис. м2 – холодного фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою, 492 тис м2 – регенарації конструктивних шарів технологією холодний ресайклінг, 137 тис. м2 – влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші, 574 м2 – влаштування верхнього шару покриття зі ЩМА та ін.

Але на тендер ніхто не прийшов, і 8 травня замовник змінив кількість аналогічних обсягів робіт. Зокрема, регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу за технологією холодний ресайклінг замовник став вимагати на 44 тисячі метрів менше – 448 м2, на 38 тисяч квадратів менше влаштування верхнього шару покриття із ЩМА – 536 м2 та інше.

Після цього, замовник відтермінував остаточну дату подачі пропозицій, і вже після на тендер прийшли «Автострада» та «Техно-буд-центр».

Довідково:

Засновниками ТОВ «Техно-Буд-Центр» є Юрій Ханін та Андрій Ярема, директор – Петро Тесельський. Раніше фірма належала Григорію Процику з Тернополя, співвласником якого був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від «Свободи». Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест також керував ДАК «Автомобільні дороги України», а зараз очолює її ж ДочП «Київське обласне дорожнє управління».

Валерія Іванова, “Наші гроші”