На Тернопільщині більше 13,2 тис. безробітних

Протягом січня-травня 2020 року послугами служби зайнятості області скористались 31085 осіб, з них 19862 отримали статус безробітного, що на 17,5% більше, ніж за відповідний період 2019 року. Повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

За сприяння служби зайнятості Тернопільщини з початку 2020 року працевлаштовано 9757 осіб, з них 107 безробітних – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, 11 – відкрили власну справу, отримавши одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 1152 особи, після їх завершення 328 – отримали постійні місця праці.

959 безробітних за спрямуванням служби зайнятості області проходили професійне навчання, 840 – його завершили, з них 723 вже працевлаштовано. Також, 135 краян отримали ваучер на оплату навчання; 3-є підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Під час карантину з 18.03 по 11.06.2020 в Тернопільську обласну службу зайнятості 7285 краян подали заяви на надання/поновлення статусу безробітного та на призначення/поновлення виплати допомоги по безробіттю (з них 1377 – електронною поштою , 132 – через портал «Дія»).

На 1 червня 2020 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 13,2 тис. безробітних, що на 52,1% більше, ніж на 31 травня 2019 року. Серед них половина проживають у сільській місцевості, 52,9% – жінки, третина – молодь віком до 35 років.

Допомогу по безробіттю отримували 11369 безробітних, її середній розмір у травні 2020 року – 3374 грн.

Відділ інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості

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