Тернопіль — місто інстаблогерів: інтерв’ю з Наталією Литвин

3. Блог – это сейчас твоя работа и основной источник прибыли? Не жалеешь ли о своём выборе?

Основной работой считаю изготовления десертов на заказ. Однако стараюсь совмещать эти два вида деятельности. Если блог приносит удовольствие или пользу не только мне, но и читателям, то жалеть об этом не придется никогда.

4. Какие темы для тебя табу? Заметила, что, например, о своих отношениях не пишешь?

Пишу о том, что имеет место в моей жизни, чем хочу поделиться (об отношениях не пишу, у меня их нет, но эту реплику лучше выбросить😂). Однажды имела неосторожность, еще когда было 10к, задеть тему астрологии, битвы экстрасенсов, нарвалась на шквал возмущения, ссоры в комментариях. С тех пор поняла, что темы религии или политики лучше не трогать, как и другие противоречивые, которые могут кого-то обидеть. Я не знаю, кто меня читает, я не знаю, кто как воспринимает шутки или информацию. Даже написав когда-то в посте, что в заведении сельский ремонт, на меня набросились сельские жители, которых я этим оскорбила, хотя я использовала это слово на подсознательном уровне. Такие ситуации еще раз показывают, насколько серьезно нужно относиться ко всему, что пишешь.

5. Как ты научилась делать такие крутые фото?

Банально звучит, но пересматривала сотни фото других фотографов и блогеров, сохраняла идеи, копировала, добавляла что-то своё, всего училась методом проб и ошибок и лишь недавно вышла на “свой стиль”, который, часто говорят, невозможно спутать с другими😅 Мне приятно.

6. #Наталі_гoтує планируешь как-то развивать? Собственный магазинчик, кондитерская?

Пока Натали готовит дома😅 Я из тех людей, которые до сих пор в поиске себя и не знают, кем хотят стать, когда вырастут😂 Поэтому сейчас не ставлю себе цель это развивать. Я бы не хотела брать кого-то на работу на дом. Если открывать кондитерскую – то только лучшую в городе! Пока к этому не готова и этого не представляю.

7. Сколько времени посвящаешь Инстаграму? Часто сталкиваешься с выгоранием, как с этим справляешься?

Все свободное время. По 8-10 часов (как полноценный рабочий день). Часто кажется, что это конец: вдохновение нет, все ждут постов, настроение на нуле. В таких случаях иду через силу на кухню и пеку😁 на следующий день рождается новый рецепт, настроение возвращается.

8. Где черпаешь вдохновение? Что или кто тебя вдохновляет?

В ленте инстаграма. Подписана лишь на тех, кого мне интересно читать, за кем интересно наблюдать. Отписалась от многих друзей или знакомых, не со зла, а потому, что очень фильтрую то, что хочу видеть каждый день перед глазами. Ценю в первую очередь не “мертвые” флетлеи или фото цветов, а личность, харизму, человека. Мне все равно, что вчера этот блогер выложил фото не под цвет ленты. Я заряжаюсь его энергией.

9. Какие цели перед собой ставишь? Каким видишь свой блог через несколько лет?

Никогда не делюсь целями, всегда все мечты держу в своей голове🙊Главное – не потерять доверие, а остальное будет так, как должно быть. Пока хочется писать, фотографировать, делиться – буду это делать. Блог вижу таким же, как сейчас. Надеюсь, в разы многочисленней. Возможно, через несколько лет он вдобавок станет мамским😅😅 Новые роли и темы – это всегда интересно.

10. Совет для тех, кто только начинает блогерский путь?

Много работайте и будьте собой. Живите так, чтобы было что рассказать и чем поделиться. Учитесь чему-то новому. Все делайте от души. Первое впечатление формируется за несколько секунд. Сделайте так, чтобы читатель зашел к вам😉