Тернопіль — місто інстаблогерів: інтерв’ю з Наталією Литвин
Інтерв’ю однієї з найвідоміших блогерів в Україні, тернополянки Наталії Литвин для російськомовної сторінки в Instagram @instablog_secrets.
Ровно год тому назад у @natalilytvyn было 7676 подписчиков. А сейчас 61к😏 Что самое интересное, достичь такого результата ей удалось без запрещенных тем, хайпов и провокаций, откровенных фото, демонстрации лакшери-лайф и даже без свадьбы, беременности и ребёнка😅
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1. Как думаешь, в чем твой секрет успеха?
Не считаю себя сверхуспешной, но если считать 60 тыс. читателей маленьким успехом, то секрет – простота и коммуникабельность. Почему – потому что людям близко то, что я делаю, я такая, как они, показываю жизнь, обыденность. Можно сказать, что стала их подругой. Им не интересны “идеальные” искусственные фото, они хотят быть частью моей жизни. Я не играю на публику, не лицемерю, говорю все, как есть. Раньше думала, что успех в рецептах и полезных постах … Но когда вчера моя кардинальная стрижка собрала сотни комментариев и более 400 сообщений в Директ, я поняла, что личность интересует подписчиков больше, чем рецепт. А они в свою очередь меня мотивируют, подталкивают, для них мне хочется расти.
2. Что самое трудное и самое легкое для тебя в процессе ведения блога?
Здесь легкого не существует. Я страшный эстет и перфекционист. Сделаю фото от души – не впишется в профиль, тогда месяц ломаю голову: что делать, чтобы вписалось. Если есть подходящие фото – нету постов. Я не люблю бессмысленного “ни о чем”, всегда стараюсь держать планку и писать о чем-то полезном. Когда придумаю интересные темы и напишу посты – часами ломаю голову в Директе, где ежедневно более 200 сообщений и более 100 запросов обо всем на свете. Части – сбросить потерянные ссылки, части посоветовать что-то, часть возмущенных “ау”, а другие – просят помочь тяжело больному человеку постом, стори или деньгами. А ты наберись силы объяснить, почему не можешь всех публиковать, найди нужные слова для других. Это обыденность, с ней сталкиваюсь каждый день. И это самое трудное для меня. Потому творчества в блоге лишь маленькая частица.
Продолжение #instablog_интервью ⬇⬇⬇
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- laski_momНаталі, мініатюрна,щира дівчина. Читати, слухати і дивитися то задоволення. Молодчинка! Чудове інтерв’ю.
- ryndyk_kДуже цікаве інтерв’ю, але чесно, важко читалось на російській мові, коли ти знаєш, що @natalilytvyn говорить українською, знаєш її голос, бо часто дивишся її сторі. І попереднє інтерв’ю з Танею Пренткович теж саме. Краще б було, якби ви писали все таки тою мовою якою спілкується людина 😉
- natalilytvyn@oduvashka97 аааа😍дякую!! так приємно))) ☺️😘
- yakovenko_stylist@annellastudio О, землякам привіт 😊
- gavaaarinaНайбільше поважаю її з блогерів і довіряю їй ☺️
- oduvashka97@natalilytvyn ооооо, а як класно , що Ви відповіли 💃💃 дрібниця, але приємно прям дуже, Вас хвалити да хвалити, Вами захоплюватись да захоплюватись 😍😘😘
- yakovenko_stylistОй, Наташу обожаю!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Она такая искренняя, настоящая, вот она по-настоящему остаётся собой и это ооочень подкупает. Короче, она крутая 🔥🔥🔥
- valeriiaarnaudЯ от Натали отписалась, хоть и профиль у нее красивый и интересный – обилие рекламы было невыносимо. За интервью спасибо!
- victoriasherry87Свадьба, беременность и ребенок набирают кучу подписчиков? Насколько ж долбонутый народ… я вшоке… извините.
- annellastudio@yakovenko_stylist привіт!!!😊
- liudochka_schelac@victoriasherry87 😵😵😁😂
- liudochka_schelacНатолочка ти чудова .щира
- viewnovaЕсть красивые, интересные фото. Дальше, куча рекламы, успешный успех, такие профили никогда не тянут.
- lana_musienkoКожного дня дивлюсь її сторіс, то єдина людина, яку не хочеться Переклацувати з думками “та де ж блін той кінець🙄”. Дуже люблю її. Її стиль, розмову, взагалі як можна пройти повз тої Дюймовочки? 😍 інколи хочеться написати як подрузі, типу “ей Натаха, чуєш у мене станок поламався, купиш, занеси мені, я тобі гроші віддам”, але ж вона у Тернополі, а я в Білій Церкві.😅 Дешевий станок від Литвин, то краще ніж, Желет від кращої подруги, навіть якщо нашару😂 Інста зближує) вона крута і дуже інформативна.❤️🙌🏽😭
- ulia_threadandwoodІ мені цікаво що з мовою? Чому інтерв’ю в перекладі? На Наталі підписана, цікава людина, яка надихає, дякую❤
- show.i.am.sweetness@instablog_secrets я не бачу звичайних фото із реалу, я бачу гламур. Розчарування, ніякого натхнення. Як пишуть, що натхнення – брешуть
- instablog_secrets@viewnova просто ты не её целевая аудитория)
- m__anikaМій ранок починається з сторіс Наталі!Це єдиний та найкращий для мене блогер)))Простота ,щирість та відкритість ,от що дійсно важливо❤️
- nast0chkaЯна, Спасибо за интервью и актуальные вопросы! Натали, обожаю твои сториз и готова часами слушать твой украинский ♥️Не думаю, что тот, кто пишет про обилие рекламы, сам бы от нее отказался в случае 60к, тем более аудиторией это уже давно нормально воспринимается 😉
- amina_silverДякую за інтерв’ю, успіхів і натхнення, цікавих ідей і нових підписників вам обом❤!
3. Блог – это сейчас твоя работа и основной источник прибыли? Не жалеешь ли о своём выборе?
Основной работой считаю изготовления десертов на заказ. Однако стараюсь совмещать эти два вида деятельности. Если блог приносит удовольствие или пользу не только мне, но и читателям, то жалеть об этом не придется никогда.
4. Какие темы для тебя табу? Заметила, что, например, о своих отношениях не пишешь?
Пишу о том, что имеет место в моей жизни, чем хочу поделиться (об отношениях не пишу, у меня их нет, но эту реплику лучше выбросить😂). Однажды имела неосторожность, еще когда было 10к, задеть тему астрологии, битвы экстрасенсов, нарвалась на шквал возмущения, ссоры в комментариях. С тех пор поняла, что темы религии или политики лучше не трогать, как и другие противоречивые, которые могут кого-то обидеть. Я не знаю, кто меня читает, я не знаю, кто как воспринимает шутки или информацию. Даже написав когда-то в посте, что в заведении сельский ремонт, на меня набросились сельские жители, которых я этим оскорбила, хотя я использовала это слово на подсознательном уровне. Такие ситуации еще раз показывают, насколько серьезно нужно относиться ко всему, что пишешь.
5. Как ты научилась делать такие крутые фото?
Банально звучит, но пересматривала сотни фото других фотографов и блогеров, сохраняла идеи, копировала, добавляла что-то своё, всего училась методом проб и ошибок и лишь недавно вышла на “свой стиль”, который, часто говорят, невозможно спутать с другими😅 Мне приятно.
6. #Наталі_гoтує планируешь как-то развивать? Собственный магазинчик, кондитерская?
Пока Натали готовит дома😅 Я из тех людей, которые до сих пор в поиске себя и не знают, кем хотят стать, когда вырастут😂 Поэтому сейчас не ставлю себе цель это развивать. Я бы не хотела брать кого-то на работу на дом. Если открывать кондитерскую – то только лучшую в городе! Пока к этому не готова и этого не представляю.
7. Сколько времени посвящаешь Инстаграму? Часто сталкиваешься с выгоранием, как с этим справляешься?
Все свободное время. По 8-10 часов (как полноценный рабочий день). Часто кажется, что это конец: вдохновение нет, все ждут постов, настроение на нуле. В таких случаях иду через силу на кухню и пеку😁 на следующий день рождается новый рецепт, настроение возвращается.
8. Где черпаешь вдохновение? Что или кто тебя вдохновляет?
В ленте инстаграма. Подписана лишь на тех, кого мне интересно читать, за кем интересно наблюдать. Отписалась от многих друзей или знакомых, не со зла, а потому, что очень фильтрую то, что хочу видеть каждый день перед глазами. Ценю в первую очередь не “мертвые” флетлеи или фото цветов, а личность, харизму, человека. Мне все равно, что вчера этот блогер выложил фото не под цвет ленты. Я заряжаюсь его энергией.
9. Какие цели перед собой ставишь? Каким видишь свой блог через несколько лет?
Никогда не делюсь целями, всегда все мечты держу в своей голове🙊Главное – не потерять доверие, а остальное будет так, как должно быть. Пока хочется писать, фотографировать, делиться – буду это делать. Блог вижу таким же, как сейчас. Надеюсь, в разы многочисленней. Возможно, через несколько лет он вдобавок станет мамским😅😅 Новые роли и темы – это всегда интересно.
10. Совет для тех, кто только начинает блогерский путь?
Много работайте и будьте собой. Живите так, чтобы было что рассказать и чем поделиться. Учитесь чему-то новому. Все делайте от души. Первое впечатление формируется за несколько секунд. Сделайте так, чтобы читатель зашел к вам😉