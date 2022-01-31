На Тернопільщині проводитимуть навчання з тероборони: ексклюзив із командиром батальйону

Закон «Про основи національного спротиву» — одна з найбільш актуальних тем, які хвилюють багатьох українців, особливо тернополян. Тому продовжуємо інформувати про особливості організації служби в підрозділах територіальної оборони, відмінності служби в резерві й за контрактом, а також про те, що, власне, являє собою контракт із підрозділами територіальної оборони, що він передбачає та до чого зобов’язує. Журналісти «Номер один» поспілкувалися з командиром батальйону територіальної оборони Тернопільського району Віталієм Волковим і про всі нюанси дізналися, як то кажуть, із перших вуст.

– Із 1 січня набув чинності новий закон про основи національного спротиву, який передбачає створення підрозділів територіальної оборони в кожному без винятку обласному та районному центрі України. Для чого потрібно їх так розсереджувати?

– Дійсно, з 1 січня поточного року вступив у силу закон про основи національного спротиву, згідно з яким у кожній області створюються бригади і батальйони територіальної оборони залежно від кількості населення. На Тернопільщині буде створено управління бригади територіальної оборони і 4 батальйони: Чортківський, Кременецький і два у Тернополі – міський і районний. Згідно з законом, територіальна оборона повинна виконувати 12 завдань. Для чого потрібні ці батальйони? Одним із основних завдань територіальної оборони є своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення, яке проживає на цій місцевості, до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення бойових дій з відсічі збройної агресії проти України. Доукомплектування підрозділів територіальної оборони у разі повномасштабної агресії буде здійснюватись виключно військовослужбовцями запасу тієї місцевості, де вони проживають. Тобто люди прийдуть у територіальну оборону, знаючи досконало місцевість, основні шляхи пересування , настрої населення та ін. Вони захищатимуть свій дім, вулицю.

Виділити в рамочку : Завдавати удари тактичними ракетами по кожному населеному пункту і знищити кожен підрозділ територіальної оборони не можливо. Тоді треба зрівняти з землею всі населені пункти України, що є повним безумством. Звісно, люди не дуже впевнені, що Путін настільки божевільний, щоби на це піти, адже рівень міжнародних санкцій і тиску на Росію, який у такому разі буде, дуже сильний. Тому територіальна оборона – це сила, яка має перетворити навіть думку про повномасштабну атаку на Україну на якийсь дурний жарт.

«Для солдатів-сержантів грошове забезпечення – від 11 тис. гривень»

– Чи є обмеження в часі щодо завершення формування підрозділів сил територіальної оборони?

– Обмеження в нас є. До кінця січня повинні сформувати мінімум 75% особового складу.

– Вступаємо до лав тероборони, підписуємо контракт… Що має бути прописано в ньому та яку посаду в такому разі ми обіймаємо?

– Контракт із підрозділами тероборони аналогічний як із будь-якою бойовою частиною Збройних сил України. Військовослужбовець проходить службу за контрактом, отримує щомісячне грошове забезпечення, матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки та інші види виплат. Грошове та матеріальне забезпечення, яке передбачене для будь-якої бойової частини ЗСУ, розповсюджується на військовослужбовців контрактної служби підрозділів територіальної оборони.

– Яка сума матеріального забезпечення для таких військовослужбовців?

– Для солдатів-сержантів грошове забезпечення – від 11 тис. гривень, для офіцерів – від 15 тис. грн. і вище, в залежності від військового звання, посади та вислуги років. У підрозділі територіальної оборони будуть проходити службу як офіцери, так і солдати й сержанти. Основна вимога для кандидатів, які виявили бажання проходити службу, – це вік до 55 років і досвід служби у Збройних силах України. Якщо це перший контракт, то він укладається в підрозділах тероборони на 3 роки. Якщо військовослужбовець раніше проходив службу за контрактом в ЗСУ, то контракт укладається на 1 рік.

– А служба в підрозділах територіальної оборони на добровільній основі?

– Так. Хто виявив бажання проходити службу за контрактом у підрозділі тероборони – це добровільна основа. Людина, яка захотіла у нас служити, приходить до командира батальйону, який проводить з нею бесіду. Якщо кандидат підходить за всіма параметрами, ми виписуємо рекомендаційний лист, спрямовуємо до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І тоді вже там ним займаються: формують особову справу, військовослужбовець проходить медичну комісію тощо.

– До речі, розкажіть трішки про медкомісію.

– Якщо людині до 40 років, то медкомісію проходитиме в Тернопільській області. Більше 40 років, тоді доведеться їхати до Львівського або Хмельницького госпіталю.

– Що потрібно зробити для того, щоби відповідна кількість людей виявила бажання доєднатися до лав підрозділу тероборони?

– Усі люди мають доступ до інтернету. У зв’язку із вступом у дію закону про основи національного спротиву, там дуже багато інформації. Що потрібно, аби більша кількість людей захотіла? Спершу необхідне інформативне забезпечення громадян. Але найголовніше – їхня мотивація і бажання проходити службу в підрозділах територіальної оборони. До речі, з 2024 року ми будемо як окремий рід сил ЗСУ.

Резервісти також мають повне право проходити службу в підрозділі тероборони

– Яка роль громадських організацій тероборони? Вони допомагають організовувати навчання резервістів?

– Згідно з чинним законом про національний спротив, крім створення національних підрозділів – батальйонів та бригад територіальної оборони, ще передбачається створення загонів – сил самооборони, якими будуть опікуватись територіальні громади. Цих військовослужбовців будемо відбирати ми, але контракт вони укладатимуть, як резервісти, на добровільній, безоплатній основі. Хто виявив бажання проходити службу в територіальному резерві, то звертається до нас, проходить співбесіду. Ми видаємо список документів, які необхідно зібрати, військовослужбовець проходить медичну комісію. Якщо все добре, тоді підписує контракт і йде на службу. Щомісячно з військовослужбовцями-резервістами ми проводимо заняття, вишколи з бойової стрільби, з тактичної підготовки, загалом по всіх інших предметах, які передбачаються нашими керівними документами.

– Хто є інструкторами на цих навчаннях? Чи є на Тернопільщині такі спеціалісти?

– У нашому штаті є інструктори стрілецьких рот. Вони служать на постійній основі за контрактом. Саме ці інструктори будуть проводити заняття з тим особовим складом, який служить у батальйонах територіальної оборони, а також із резервістами, які уклали контракт.

– А що, до речі, з фінансуванням?

– Фінансування батальйонів територіальної оборони проводиться за рахунок державного бюджету через Міністерство оборони України. Сюди входить грошове забезпечення, обмундирування, засоби захисту тощо.

– Як отримуєте обмундирування?

– Ми подаємо заявку на певну кількість людей, яка є в нашому батальйоні. Згідно з нормативами, їдемо до пункту отримання обмундирування, забираємо і привозимо все на наші склади. А далі проходить розподілення та його видача особовому складу.

– У нашій області визначені території, де проходитиме підготовка бійців?

– Почнемо з того, що створений батальйон територіальної оборони складається з офіцерів і солдатів-сержантів. Саме вони є своєрідним оргядром. Для чого воно створюється? До батальйону приписані військовослужбовці, які є в запасі. Поки що вони займаються цивільним життям. Якщо в Україні оголосять надзвичайний стан, то батальйон територіальної оборони буде розгорнуто до штату воєнного часу якраз за рахунок військовослужбовців запасу, які приписані до підрозділу територіальної оборони. На сьогодні в нас оргядро в кількості до 50 чоловік, але у разі оголошення військового стану збільшиться в декілька разів. Для проведення відмобілізування та приведення у бойову готовність передбачено виділення зовсім інших місць поза межами населених пунктів і у значній віддаленості від них: полігони, тактичне поле і тощо. У нашій області оргядро знаходиться у с. Ступки. Якщо буде відмобілізовано повний особовий склад, то ми зі Ступок виїжджаємо на визначені місця і вже там проводитимемо заняття та бойове злагодження підрозділів.

Жінки можуть вступати до територіальної оборони, але є умова

– Чи мають право раніше судимі особи вступати до тероборони?

– Якщо людина раніше мала судимість, але вона погашена і в довідці про несудимість це буде вказано, то такі громадяни мають право вступити до тероборони. Якщо злочин важкий, то таким у нас місця немає. У нас дуже серйозний відбір, тому не хочеться потім мати проблеми.

– Чи можуть жінки вступати до підрозділів тероборони?

– Звичайно, але при умові, якщо вони вже раніше проходили службу за контрактом у ЗСУ і мають на руках військовий квиток. На даний момент є інформація, що багато жіночих професій потребують стати на облік. Це добровільно. Якщо жінка хоче стати на облік й отримати військовий квиток, а в подальшому десь служити, то проходить медичну комісію, збирає необхідні документи, її ставлять на облік. Після цього процесу може приходити до нас.

– А як щодо гарантій соціального і правового захисту військовослужбовців та членів добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві?

– Щодо членів добровільних формувань, то ми ще чекаємо розроблення Кабінетом Міністрів України положення про добровільні військові формування територіальної оборони в якому якраз і буде деталізована інформація щодо цього питання.

– В одній зі статей закону є пункт про можливість залучатися до виконання завдань руху опору на конфіденційній основі. Що це означає?

– Згідно з законом про основи національного спротиву, організовується рух опору. Ним перейматимуться сили спеціальних операцій. Простою мовою, це будуть партизани, які, коли, не дай, Боже, на нашу землю прийде ворог і військові формування будуть змушені тимчасово її залишити, на ній і будуть виконувати завдання ці люди. Про них ніхто не буде знати.

– Які настанови із власного досвіду служби в теробороні можете дати тим, хто хотів би вступити до її лав, але з якихось причин вагається?

– Ті військовослужбовці, які проходять службу за контрактом у підрозділах територіальної оборони, будуть захищати свій дім, вулицю, сім’ю. Це, напевно, основна мотивація. Людина повинна бути патріотично налаштована. Все, що потрібно від нас, ми зробимо: навчимо, покажемо, розкажемо, допоможемо. Військовослужбовці, які будуть проходити контракт, працюватимуть з 9 ранку до 6 вечора. Робочий день закінчився, вони їдуть додому. А ті резервісти, які уклали контракт у територіальному резерві, будуть проходити вишкіл раз на місяць. Можливо, будуть десятиденні збори.

Завдання територіальної оборони:

1) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення бойових дій з відсічі збройної агресії проти України; 2) участь у посиленні охорони та захисті державного кордону; 3) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій; 4) участь у підготовці громадян України до національного спротиву; 5) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління; 6) участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабміном, та об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського значення, районного у містах рад, сільських, селищних, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 7) забезпечення умов для стратегічного розгортання військ або їхнього перегрупування; 8) участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення бойових дій; 9) участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах; 10) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях; 11) участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора та непередбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями; 12) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора.



