Польські студенти тернопільського університету вибрали собі президента

У Тернопільському державному медичному університеті імені І. Горбачевського відбулися вибори керівного кладу Асоціації студентів Польщі. Представники польської спільноти, які здобувають вищу медичну освіту в Тернополі, обирали на новий навчальний рік президента і віце-президента асоціації, а також уповноваженого від стоматологічного факультету. Про це повідомляє прес-служба університету.

На початку засідання президент польської асоціації, який виконував свої обов’язки упродовж минулого навчального року, Хуберт Мікоша підбив підсумки своєї діяльності, висловив подяку студентам, які були найбільш зацікавленими в житті громади та брали участь у подіях АСП.

Згодом кандидати на наступний термін представили себе і свої програми. За результатами голосування більшість голосів отримав Хуберт Мікоша. Відповідно він вдруге був обраний президентом асоціації студентів Польщі. Бартош Внєнк став віце-президентом, а Кароль Свьонтек – головою польської громади стоматологічного факультету.

Після цього Хуберт представив свій робочий план на майбутній рік. Він створив 3 комітети, зокрема комітет спортивних заходів, благодійний комітет та комітет національних заходів.

«Я сподіваюся, що нові комітети будуть впливати на активну участь нашої громади в житті ТДМУ, а також орієнтуватимуться на допомогу в інтеграції нашої громади», – сказав на завершення Хуберт.