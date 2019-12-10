17:22 | 10.12.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопіль – молодіжна столиця України

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Тернопіль став переможцем Національного конкурсу “Молодіжна столиця України”.

Сьогодні відбувся фінальний етап конкурсу. Делегації від міст-фіналістів за участі представників міської влади та молоді  аргументували чому саме їхнє місто має стати Молодіжною столицею України 2020 року.

Перший етап відбору був складний і неймовірно мотивувальний для усієї Наглядової Ради.  48 міст продемонстрували ріст в порівнянні з попередніми роками, динаміку в своєму розвитку і новий рівень діалогу молоді і муніципалітетів.

До фіналу пройшло 10 міст, серед яких і Тернопіль.

Нагадаємо, Конкурс проводиться з 2017 року, його ініціаторами є Міністерство молоді та спорту України, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. Проведення конкурсу підтримала Асоціація міст України. Головною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України. 


 

 

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