У Тернополі учасникам бойових дій проводять безкоштовне зубопротезування

У Тернополі учасникам бойових дій в ООС та АТО проводять безкоштовне зубопротезування. Цей обласний центр став одним із перших міст України, де з початку 2015 року проводять безоплатне високотехнологічне зубопротезування військовослужбовцям, які захищають територіальну цілісність України. Як повідомив завідувач ортопедичного відділення Тернопільської міської комунальної стоматологічної поліклініки Валерій Кучер, за цей час стоматологічну допомогу отримали понад 2000 військовослужбовців, а, зокрема протезування зубів – майже 500 захисників Батьківщини.

– Ми дякуємо українським воїнам за те, що вони захищають нас ціною власного здоров’я від агресора та намагаємося максимально допомогти людям, які боронять нашу країну і надаємо їм високопрофесійну безкоштовну терапевтичну, хірургічну та ортопедичну стоматологічну допомогу. У нашій поліклініці замкнутий цикл виготовлення зубних конструкцій і висококваліфіковані стоматологи. Запрошуємо захисників відвідати нашу стоматологічну поліклініку, – зазначив Валерій Кучер.

Безкоштовне зубне протезування для учасників бойових дій здійснюють відповідно до комплексної програми міської ради «Здоров’я громади» та фінансують повністю з місцевого бюджету Тернополя.