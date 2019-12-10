У школах Шумського району виявили фальсифіковане масло

Спеціалісти Шумського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області при проведенні позапланових заходів державного нагляду (контролю) у період з 13.11.2019 до 26.11.2019 року у навчально-виховних комплексах с. Вілія, с. Обич, с. Людвище та с. Садки відібрали масло селянське солодковершкове.

Згідно результатів досліджень в усіх чотирьох зразках виявлено невідповідність продукції за жирнокислотним складом жирнокислотному складу молочного жиру.

Службовим розслідуванням встановлено, що постачальник реалізовував у навчальні заклади фальсифікований немаркований продукт, придбаний на одному із стихійних ринків Рівненської області. За порушення законодавства про харчові продукти на даного підприємця накладено штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат (12 519 гривень).

Нагадаємо, нещодавно у школах на Тернопільщині виявлено фальсифіковане масло, яке виготовлене на неіснуючому заводі.