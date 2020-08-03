Тернопіль опинився у “червоній” карантинній зоні: чому місто протестує і не виконує вимог МОЗ

Міська влада вважає рішення незаконним.

Тернопіль опинився у “червоній” зоні карантину. У місті мають запровадити жорсткі обмеження: заборонити роботу громадського транспорту, закрити заклади освіти, ресторани й торгові центри. У Тернополі не зрозуміли, чому потрапили до червоної зони з жорсткими карантинними умовами і запротестували.

У Тернополі звичайний ранок: люди поспішають на роботу, громадський транспорт працює у звичному режимі, незабаром відкриються дитсадки, бари та магазини. У спальному районі маршрутки безперервно курсують. Усе тому, що напередодні міський голова звернувся до городян із обіцянкою, що Тернопіль житиме у звичному карантинному режимі і усе працюватиме, бо він вважає, що рішення державної комісії не обгрунтоване і навіть не законне.

“Рішення державної комісії з надзвичайних ситуацій і постанова уряду про введення Тернополя до червоної зони карантину є нелогічним, незаконним, необгрунтованним, тому в Тернополі виконуватися не буде”, – заявив Сергій Надал.

За минулий тиждень у місті простежувався навіть спад кількості хворих. Головне, що наповненість лікарень хворими з коронавірусом сягала лише 46%, а це вдвічі менше показника для червоної зони. Тому уже через годину зберуться депутати Тернопільської міської ради на позачергову сесію. Вони хочуть виступити проти занесення міста у червону карантинну зону і навіть визнати таке рішення не законним.

До слова, від сьогодні, 3 серпня, у Тернополі не зупинятимуться потяги з Одеси, Херсона і Києва. Це ще одне обмеження червоної зони, на яке уже ні міський голова, ні місцеві депутати вплинути не можуть.