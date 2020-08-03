3 серпня у Тернопільській області підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19
Станом на 03 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3113 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2847 випадків – дорослі, 266 випадків – діти), з них 39 летальних. Видужало 1828 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2267, з яких 858 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 37 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1409 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 61 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 835 (235 одужало, 2 летальних); 598
– Бережанський район – 106 (54 одужало, 2 летальних); 50
– Борщівський район – 22 (17 одужало); 5
– Бучацький район – 132 (94 одужало, 2 летальних); 36
– Гусятинський район – 93 (57 одужало); 36
– Заліщицький район – 73 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ); 10
– Збаразький район – 166 (103 одужало, 2 летальний); 61
– Зборівський район – 32 (25 одужало); 7
– Козівський район – 80 (66 одужало, 1 летальний); 13
– Кременецький район – 450 (414 одужало, 8 летальних); 28
– Лановецький район – 129 (80 одужало); 49
– Монастириський район – 260 (211 одужало, 4 летальних); 45
– Підволочиський район – 39 (17 одужало); 22
– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних); 4
– Теребовлянський район – 50 (26 одужало); 24
– Тернопільський район – 208 (104 одужало, 1 летальний); 103
– Чортківський район – 199 (80 одужало); 119
– Шумський район – 228 (182 одужало, 10 летальних); 36
За попередню добу:
✅видужало 17 осіб;
✅проведено 406 досліджень методом ПЛР;
✅підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
🔴м. Тернопіль (10 осіб)
🔴Козівський район (3 особи):
• смт. Козова – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Покропивна – 1
🔴Гусятинський район (2 особи):
• м. Копичинці – 2
🔴Тернопільський район (1 особа):
• с. Малий Ходачків – 1
🔴Теребовлянський район (2 особи):
• м. Теребовля – 1
• смт. Микулинці – 1
🔴Збаразький район (3 особи):
• с. Старий Вишнівець – 2
• Киданці – 1
🔴Підволочиський район (4 особи):
• с. Мигдалівка – 4
🔴Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
🔴Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1