3 серпня у Тернопільській області підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19

Станом на 03 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3113 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2847 випадків – дорослі, 266 випадків – діти), з них 39 летальних. Видужало 1828 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2267, з яких 858 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 37 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1409 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 61 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 835 (235 одужало, 2 летальних); 598

– Бережанський район – 106 (54 одужало, 2 летальних); 50

– Борщівський район – 22 (17 одужало); 5

– Бучацький район – 132 (94 одужало, 2 летальних); 36

– Гусятинський район – 93 (57 одужало); 36

– Заліщицький район – 73 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ); 10

– Збаразький район – 166 (103 одужало, 2 летальний); 61

– Зборівський район – 32 (25 одужало); 7

– Козівський район – 80 (66 одужало, 1 летальний); 13

– Кременецький район – 450 (414 одужало, 8 летальних); 28

– Лановецький район – 129 (80 одужало); 49

– Монастириський район – 260 (211 одужало, 4 летальних); 45

– Підволочиський район – 39 (17 одужало); 22

– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних); 4

– Теребовлянський район – 50 (26 одужало); 24

– Тернопільський район – 208 (104 одужало, 1 летальний); 103

– Чортківський район – 199 (80 одужало); 119

– Шумський район – 228 (182 одужало, 10 летальних); 36 За попередню добу: ✅видужало 17 осіб;

✅проведено 406 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19. 🌏Географія поширення нових випадків: 🔴м. Тернопіль (10 осіб) 🔴Козівський район (3 особи):

• смт. Козова – 1

• с. Конюхи – 1

• с. Покропивна – 1 🔴Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 2 🔴Тернопільський район (1 особа):

• с. Малий Ходачків – 1 🔴Теребовлянський район (2 особи):

• м. Теребовля – 1

• смт. Микулинці – 1 🔴Збаразький район (3 особи):

• с. Старий Вишнівець – 2

• Киданці – 1 🔴Підволочиський район (4 особи):

• с. Мигдалівка – 4 🔴Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1 🔴Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1