Чому важливо не пропустити V Наукові пікніки в Тернополі?

21 травня у Тернополі запрошують на 5-ті Наукові пікніки, які відбудуться з 12:00 до 18:00 на Театральному майдані. Загалом, обіцяють організатори, проведуть 500 експериментів у кількох десятках міні-лабораторій. На захід уже зареєструвалися 34 команди.

Басейн із неньютонівською рідиною

Кожен охочий зможе пройтися басейном із неньютонівською рідиною, яку утворять, змішавши крохмаль з водою. За звичайних умов така рідина рідка, але під час збивання твердіє. У створенні цього експонату зголосилася допомогти торгова група “АРС-Кераміка” м. Тернопіль.

Ще одна дивина, яку можна буде зустріти в Тернополі у неділю, – виставка «Мікроби як люди», з якою приїде “Ландауцентр” Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Цю виставку харків’янам допомогли створити фахівці Оксфордського університету.

Поряд з традиційними демонстраціями (квадрокоптери, моделі літаків, ракет) вперше в Тернополі представлять робототехніку.

Від наукових пікніків до центру науки

Як розповіла координатор проекту “Наукові пікніки” Христина Білінська, Тернопіль першим розпочав традицію проведення наукових пікніків в Україні ще 5 років тому. За цей час напрацювали концепцію та умови створення у місті повноцінного Центру науки, який планують відкрити у вересні ще цього року. «Цьогоріч у Наукових пікніках візьмуть участь учні та вчителі хімії, фізики, біології з 9 шкіл Тернополя, – зазначила Христина. – Також до нас долучилися науковці з кафедри фармакології Тернопільського державного медичного університету, з кафедри маркетингу ТНЕУ, кафедри біології ТНПУ».

Заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра зазначив, що ініціатива щодо наукових пікніків в останні роки значно подорослішала і «вилилася» в створення Центру науки: «Центр науки – це вже поява інфраструктури під доволі серйозні проекти з просування наукового мислення у суспільстві».

Ще один вагомий результат заходу – тернопільська команда науковців 3 червня ц.р. поїде представляти Тернопільщину та Україну на масштабному науковому пікніку в Варшаві, який входить у десятку найбільших наукових заходів у Європі.

Підтримка Міністерства

Основну частину витрат на проведення V Наукових пікнів взяло на себе Міністерство молоді і спорту України. А агрохолдинг “МРІЯ” перерахував близько 20 тис. грн. на реактиви.

Начальник відділу організації оздоровлення та відпочинку дітей, реалізації молодіжних програм управління у справах сім’ї та молоді департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА Ігор Чорний підкреслив, що для Тернопільської облдержадміністрації та обласної ради важливо, щоб «Наукові пікніки» побачили діти і молодь не тільки в Тернополі, а й в інших районних центрах області. Зокрема вони вже відбулися у містах Бережани, Кременець, смт Козова, у с. Лозова Байковецької об’єднаної територіальної громади Тернопільського району.

Алла Соколовська розповіла про пікнік в Бережанах: “На Наукові пікніки у Бережанах приїжджають люди з Чернівців, Львова, Харкова, Бердичева. Шкільними автобусами довозили дітей з кожного села району. Слід розуміти, що на пікніках використовуються не екстраординарні реактиви, а звичайні батарейки, струм, вода. Такі заходи – найкраща платформа пояснити дитині, що небезпечного є серед щоденного побуту, що зручно, а з чого можна створити диво».

Триває третя комп’ютерна революція в знаннях. Тернопільські науковці стверджують, що до 2025-2030 рр. орієнтовно 30% професій, які існують зараз, перестануть користуватися попитом на ринку праці. Основну нішу займуть професії, яких лише починаємо вчитися. Як зазначив організатор Наукових пікніків в Тернополі Михайло Сиротюк, цей захід – наче злітна смуга для сміливих ідей молоді. «Світ технологій не стоїть на місці, нам слід рухатися в його темпі, – сказав Михайло. – В майбутньому плануємо подорожувати у віддалені села з мобільною лабораторією, аби показувати дітям досліди, які школи собі дозволити не можуть».