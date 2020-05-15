Тернопільщина: понад 45, 4% хворих на коронавірус одужали

Коронавірус підтверджено у 1060 осіб. А це – у 987 дорослих та 73 дітей. На сьогоднішній день 601 особа ще хворіє коронавірусом. Про це повідомляє УОЗ.

Загалом, станом на 15 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1033 випадках.

За попередню добу ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” проведено 423 досліджень, підтверджено нових 27 випадків COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

🔘 Шумський район: • • м. Шумськ – 1 особа та • с. Сураж – 1 особа

🔘 Кременецький район: • м. Кременець – 6 осіб, • м. Почаїв – 6 осіб, • с. Підлісці – 1 особа, • с. Ридомиль – 1 особа, • с. Великі Бережці – 4 особи, • с. Лідихів – 1 особа та • с. Плоске – 1 особа

🔘 Монастириський район: • м. Монастириська – 4 особи

🔘 Заліщицький район: • с. Касперівці – 1 особа

Одужало 482 людей. Це понад 45,4% від усієї кількості захворівших.

Померло 22 людей. Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації