У храмах Тернополя покращено заходи безпеки в умовах карантину

12 травня, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк здійснив аудит дотримання санітарних вимог у всіх храмах міста Тернополя. У приміщенні курії Тернопільсоко-Зборівсьокої архиєпархії відбулася поетапна зустріч зі священниками-настоятелями, на якій було обговорено стан душпастирської діяльності та дотримання санітарних вимог при кожному храмі УГКЦ Тернополя.

Архиєпископ Василій пригадав необхідність відповідального дотримання карантину: «Прошу отців старанно виконувати приписи санітарних вимог та слідкувати за їх дотримання усіма особами, що приходять у храм. Наші церкви повинні бути безпечними і, хоча кількість вірних є обмеженою, ми продовжуємо усильно молитися про Боже змилування над нашим народом, припинення епідемії та здоров’я медиків й усіх інфікованих COVID-19».

При підтримці Антикризового центру по боротьбі з Covid-19, який діє при управлінні Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, було додатково придбано та роздано на кожну парафію професійні медичні засоби, серед яких: маски, захисні щити, окуряри, рукавички, захисні костюми