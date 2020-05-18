Тернопільщина: понад 55, 4% хворих на коронавірус одужали

Коронавірус підтверджено у 1081 осіб. А це – у 1008 дорослих та 73 дітей.

На сьогоднішній день 482 особи ще хворіють коронавірусом. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Загалом, станом на 18 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1081 випадку.

За попередню добу “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” проведено 213 досліджень, підтверджено нових 3 випадки COVID-19. 🌍 Географія поширення нових випадків🔥: – Монастириський район: • м. Монастириська – 1 особа; – Кременецький район: • м. Кременець – 2 особи. На Тернопільщині одужало 599 людей. Це понад 55,4% від усієї кількості захворівших. 22 людей – померли. Інфографіка – @Stop COVID-19. Тернопільщина✔