12:32 | 18.05.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільщина: понад 55, 4% хворих на коронавірус одужали

Irena 0 Views Прокоментуй!

Коронавірус підтверджено у 1081 осіб. А це – у 1008 дорослих та 73 дітей.

На сьогоднішній день 482 особи ще хворіють коронавірусом. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Загалом, станом на 18 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1081 випадку.
За попередню добу “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” проведено 213 досліджень, підтверджено нових 3 випадки COVID-19.

🌍 Географія поширення нових випадків🔥:

– Монастириський район: • м. Монастириська – 1 особа;

– Кременецький район: • м. Кременець – 2 особи.

На Тернопільщині одужало 599 людей. Це понад 55,4% від усієї кількості захворівших.

22 людей – померли.

Інфографіка – @Stop COVID-19. Тернопільщина

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