Тернопільщина: понад 55, 4% хворих на коронавірус одужали
Коронавірус підтверджено у 1081 осіб. А це – у 1008 дорослих та 73 дітей.
На сьогоднішній день 482 особи ще хворіють коронавірусом. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.
Загалом, станом на 18 травня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1081 випадку.
За попередню добу “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” проведено 213 досліджень, підтверджено нових 3 випадки COVID-19.
🌍 Географія поширення нових випадків🔥:
– Монастириський район: • м. Монастириська – 1 особа;
– Кременецький район: • м. Кременець – 2 особи.
На Тернопільщині одужало 599 людей. Це понад 55,4% від усієї кількості захворівших.
22 людей – померли.
Інфографіка – @Stop COVID-19. Тернопільщина✔