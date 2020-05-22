Тернопільщина увійшла у перелік областей, яким дозволено послабити карантинні заходи
Щойно завершилася комісія ТЕП ТНС, яка розглядала питання відновлення роботи громадського транспорту, дошкільних закладів, готелів, спортивних залів. Вона була складною і проходила з перервами. Ми враховували ситуацію у кожному районі і по кожному окремо приймали рішення, – повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.
Отож, з 25 травня в області буде відновлено:
▪️регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньорайонному та міжнародному сполученні.
☝️При умові перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння.
⛔️Винятком є лише Кременецький район, де ситуація досі залишається складною.
▪️проведення спортивних заходів без глядачів, за участі не більше 50 людей
▪️робота готелів (☝️крім функціонування ресторанів)
▪️робота дошкільних закладів можлива лише за рішенням органів місцевого самоврядування та з дотриманням вимог МОЗ
З 1 червня:
▪️дозволено відвідування церков, за умови перебування не більше однієї особи на 10 м2 площі будівлі (☝️крім Кременецького району)
▪️відновлюється робота закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (☝️крім проведення групових занять з кількістю понад 10 осіб)