Тернопільщина увійшла у перелік областей, яким дозволено послабити карантинні заходи

Щойно завершилася комісія ТЕП ТНС, яка розглядала питання відновлення роботи громадського транспорту, дошкільних закладів, готелів, спортивних залів. Вона була складною і проходила з перервами. Ми враховували ситуацію у кожному районі і по кожному окремо приймали рішення, – повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Отож, з 25 травня в області буде відновлено:

▪️регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньорайонному та міжнародному сполученні.

☝️При умові перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

⛔️Винятком є лише Кременецький район, де ситуація досі залишається складною.

▪️проведення спортивних заходів без глядачів, за участі не більше 50 людей

▪️робота готелів (☝️крім функціонування ресторанів)

▪️робота дошкільних закладів можлива лише за рішенням органів місцевого самоврядування та з дотриманням вимог МОЗ

З 1 червня:

▪️дозволено відвідування церков, за умови перебування не більше однієї особи на 10 м2 площі будівлі (☝️крім Кременецького району)

▪️відновлюється робота закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (☝️крім проведення групових занять з кількістю понад 10 осіб)