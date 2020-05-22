Тернопільщина — на другому місці за темпами одужання від COVID-19

Станом на 22 травня недугу побороли 720 жителів області. Серед них 196 медиків.

Це один з кращих показників в Україні.

Наразі на стаціонарному лікуванні в області перебуває 47 людей. Двоє — підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Карантин в області продовжено до 22 червня.

Ситуація у районах області різна. Тому рішення по кожному ТЕП ТНС прийматиме окремо. Зокрема, це стосується питання відновлення роботи громадського транспорту та дошкільних закладів.