18:01 | 22.05.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільщина — на другому місці за темпами одужання від COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 22 травня недугу побороли 720 жителів області. Серед них 196 медиків.

Це один з кращих показників в Україні.
Наразі на стаціонарному лікуванні в області перебуває 47 людей. Двоє — підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Карантин в області продовжено до 22 червня.
Ситуація у районах області різна. Тому рішення по кожному ТЕП ТНС прийматиме окремо. Зокрема, це стосується питання відновлення роботи громадського транспорту та дошкільних закладів.

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