Тернопільська митниця запрошує до себе у команду

Шукаєте цікаву та стабільну роботу з перспективою кар’єрного зростання?

Тернопільська митниця відкриває двері для молодих, амбітних та відповідальних особистостей!

Якщо ви прагнете розвиватися у сфері митної справи та стати частиною важливих змін, то зараз настав саме Ваш час!

Запрошуємо подати заявку на відкриті вакансії в:

Управлінн і проведення митного аудиту ;

Митн их пост ах “Тернопіль” та “Чортків” ;

Управлінн і боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

Управлінні забезпечення митного контролю та оформлення;

Секторі внутрішнього контролю .

Що ми пропонуємо:

Кар’єрне зростання в престижній державній установі ;

Навчання та розвиток професійних навичок ;

Стабільну та конкурентну заробітну плату .

Що ми очікуємо від вас:

Вища освіта ;

Вільне в олодіння державною мовою ;

Вміння працювати з комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням ;

Відповідальність, комунікабельність, аналітичне мислення, здатність до навчання та роботи в команді.

Як подати заявку:

Підготуйте резюме, зазначивши досвід роботи та освіту ; Надішліть його на електронну адресу: tr.personal@customs.gov.ua ; Дочекайтеся зворотного зв’язку від відділу по роботі з персоналом.

Долучайтесь до професіоналів Тернопільської митниці та зробіть важливий крок до успіху вже сьогодні!