Тернопільська митниця запрошує до себе у команду
Шукаєте цікаву та стабільну роботу з перспективою кар’єрного зростання?
Тернопільська митниця відкриває двері для молодих, амбітних та відповідальних особистостей!
Якщо ви прагнете розвиватися у сфері митної справи та стати частиною важливих змін, то зараз настав саме Ваш час!
Запрошуємо подати заявку на відкриті вакансії в:
- Управлінні проведення митного аудиту;
- Митних постах “Тернопіль” та “Чортків”;
- Управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;
- Управлінні забезпечення митного контролю та оформлення;
- Секторі внутрішнього контролю.
Що ми пропонуємо:
- Кар’єрне зростання в престижній державній установі;
- Навчання та розвиток професійних навичок;
- Стабільну та конкурентну заробітну плату.
Що ми очікуємо від вас:
- Вища освіта;
- Вільне володіння державною мовою;
- Вміння працювати з комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням;
- Відповідальність, комунікабельність, аналітичне мислення, здатність до навчання та роботи в команді.
Як подати заявку:
- Підготуйте резюме, зазначивши досвід роботи та освіту;
- Надішліть його на електронну адресу: tr.personal@customs.gov.ua;
- Дочекайтеся зворотного зв’язку від відділу по роботі з персоналом.
Долучайтесь до професіоналів Тернопільської митниці та зробіть важливий крок до успіху вже сьогодні!