18:38 | 17.01.2025
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Тернопільська митниця запрошує до себе у команду

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робота

Шукаєте цікаву та стабільну роботу з перспективою кар’єрного зростання?

Тернопільська митниця відкриває двері для молодих, амбітних та відповідальних особистостей

Якщо ви прагнете розвиватися у сфері митної справи та стати частиною важливих змін,  то зараз настав саме Ваш час!

 

Запрошуємо подати заявку на відкриті вакансії в:

  • Управлінні проведення митного аудиту;
  • Митних постах “Тернопіль” та “Чортків”;
  • Управлінні боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;
  • Управлінні забезпечення митного контролю та оформлення;
  • Секторі внутрішнього контролю.

Що ми пропонуємо:

  • Кар’єрне зростання в престижній державній установі;
  • Навчання та розвиток професійних навичок;
  • Стабільну та конкурентну заробітну плату.

Що ми очікуємо від вас:

  • Вища освіта;
  • Вільне володіння державною мовою;
  • Вміння працювати з комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням;
  • Відповідальність, комунікабельність, аналітичне мислення, здатність до навчання та роботи в команді.

Як подати заявку:

  1. Підготуйте резюме, зазначивши досвід роботи та освіту;
  2. Надішліть його на електронну адресу: tr.personal@customs.gov.ua;
  3. Дочекайтеся зворотного зв’язку від відділу по роботі з персоналом.

Долучайтесь до професіоналів Тернопільської митниці та зробіть важливий крок до успіху вже сьогодні!

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