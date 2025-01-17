У парку «Національного відродження» з’явилася зона для пішоходів і велосипедистів

У парку «Національного відродження» встановлено дорожні знаки 5.90 “Зона для пішоходів і велосипедистів” які позначають початок виділеної зони для суміщеного руху пішоходів і велосипедистів, на території якої проїзд інших транспортних засобів заборонено. Про це повідомляє Андрій Чорний у групі Реальний Тернопіль.

Однак, разом із знаками 5.90 було помилково встановлено дорожні знаки 3.1 “Рух заборонено” який забороняє рух усіх транспортних засобів, у тому числі і велосипедів.

Знак 3.1 слід було встановити на зворотні стороні разом із знаком 5.91 “Кінець зони для пішоходів і велосипедистів” тобто провернувши його на 180°. Окрім того, на звороті знака 5.90 має бути знак 5.91 а не 5.37 “Кінець пішохідної зони”.