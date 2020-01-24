Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс»: паліатив в області, реалії та сьогодення

З метою розвитку системи паліативної допомоги на Тернопільщині у 2016 році було створено комунальну установу Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс». Заклад, де невиліковні (інкурабельні) хворі можуть отримати професійну, спеціалізовану, комплексну й багатопрофільну паліативну допомогу.

Рішенням Тернопільської обласної ради №71 від 10.02.2016р. проведено реорганізацію Тернопільської обласної комунальної протитуберкульозної лікарні шляхом перетворення в комунальну установу Тернопільської обласної ради «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс», а згодом в КНП «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» Тернопільської обласної ради (ТОЛ «Хоспіс»).

Загалом, створення моделі хоспісу, як нової форми медико-соціального закладу паліативної медицини обумовлено потребою у вирішенні проблем надання медико-соціальної допомоги, догляду психологічної реабілітації, а також психосоціальної підтримки родичів на період хвороби та втрати близького.

Хоспісна служба – практично нова структура медико-соціальної допомоги в системі охорони здоров’я, яка проводить паліативне лікування пацієнтів в термінальних стадіях хвороби.

Знаходиться «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» на Тернопільщині, у селі Плотича. Функціонує заклад на вторинному рівні на 30 ліжко-місць.

Його ЗМІ мали можливість оглянути сам заклад та познайомитись з керівництвом закладу, поспілкуватись з пацієнтами.

Як розповів ЗМІ генеральний директор (головний лікар) «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» Тернопільської обласної ради, голова Тернопільського осередку ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Андрій Паламарчук, «уже півроку впроваджено ще один з видів допомоги паліативу – виїзна бригада для надання паліативної допомоги, у складі яких є лікар, медсестра, психолог, за потреби – соціальний працівник та священник.

Вони здійснюють виїзд як у Тернополі, так і в районі до хворого, де вивчають потреби, надають медичну допомогу при потребі – засоби реабілітації тощо».

– У хоспіс скеровують, як правило, сімейні лікарі, а також за зверненням родин пацієнтів – продовжує Андрій Васильович. – Тут перебувають різні пацієнти: і з онкозахворюваннями на четвертій стадії, і з важкими ускладненнями після інсульту, без навичок самообслуговування і т.д.

Протипокази до перебування тут – пацієнтам з інфекційними захворюваннями та психічними розладами.

Заклад працює наразі на обласному бюджеті, з квітня 2020 року НСЗУ має оплачувати дані послуги, окрім комунальних та витрат, пов’язаних зі закупівлею обладнання та ремонтом.

Завдяки благодійникам поступово оновлюється матеріально-технічна база «Тернопільської обласної лікарні «Хоспіс» Тернопільської обласної ради. Так, нещодавно отримано водонагрівачі, кисневі концентратори для продукції кисню, протипролежневі матраци тощо.

За словами генерального директора (головного лікаря), «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» уже зареєстрована в електронній системі охорони здоров’я. Невдовзі плановано розширення мережі хоспісної допомоги в Тернопільській області та введення паліативних хворих у відповідний єдиний реєстр таких пацієнтів.

Довідково

Хоспіс (англ. Hospice) — медичний заклад, в якому перебувають тяжкохворі, які потребують паліативнорї допомоги.

Згідно з визначенням ВООЗ, паліативна допомога є підходом, що покращує якість життя пацієнтів та членів їх сімей, у ситуації, пов’язаній із хворобою, що загрожує життю пацієнта, через попередження та послаблення його страждань шляхом ранньої ідентифікації та точної (бездоганної) оцінки та лікування болю і полегшення інших фізичних, психосоціальних та духовних проблем.

Пацієнтами, що потребують паліативної медичної допомоги, є особи з хронічними невиліковними хворобами (онкологічними, серцево- та нейросудинними, нейродегенеративними ураженнями головного мозку тощо).

За даними доцента кафедри паліативної та хоспісної медицини А. Царенка, станом на 01.10.2018 р. в Україні у системі охорони здоров’я діяли 19 хоспісів (567 ліжок) і 68 відділень паліативного догляду у закладах різного профілю (1626 ліжок). Це 64,3 % від потреби.

В Україні наразі працюють 3 виїзні хоспісні бригади, включно з тією, яка працює на базі КНП «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» ТОР.

Поділіться:









