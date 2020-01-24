На 40 тисяч гривень службові особи “нагріли руки” на ремонті школи в Тернопільській області

На Тернопільщині службові особи фірми, що ремонтувала дах школи, підробили документи про виконані роботи на 40 тис грн



Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом підроблення актів виконаних робіт щодо капітального ремонту сільської школи.

За версією слідства, службові особи фірми-підрядника, що ремонтувала один із навчальних закладів, підробили акти виконаних робіт форми 2-КБ внісши туди недостовірні дані. У документах вказано, що у школі заповнено віконні прорізи готовими блоками – вікнами з ПВХ, проте, насправді вікна ще не облаштовані спеціальними матеріалами.

Незаконними діями ремонтників спричинено шкоду в розмірі близько 40 тис грн.

Триває досудове розслідування.



Прес-служба прокуратури Тернопільської області