Тернопільська школа №3 стала третьою серед 700 учасників із 25 регіонів України та 12 країн світу!
15-17 березня 2018 року відбулася головна подія освітньої галузі України – Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Сьома міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва. Це найбільший представницький форум нашої країни, що презентує досягнення, досвід у реформуванні всіх рівнів освіти та розширенні міжнародної співпраці для подальшої інтеграції в освітній і науковий простір.
До роботи виставки долучилися понад 700 учасників із 25 регіонів України та 12 країн світу: Словаччини, Чехії, Німеччини, Іспанії, Канади, США, Болгарії, Польщі, Молдови, Грузії, Латвії, Китаю.
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов цьогоріч стала учасником та призером цієї головної події освітньої галузі України, – повідомляють у навчальному закладі.
Школа отримала бронзову медаль у номінації “Впровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологійдля вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу”.
- Вітаємо весь колектив школи із цією нагородою! Щиро дякуємо за підготовку матеріалів до міжнародної виставки вчителям англійської мови Прокопів Аллі Мирославівні, Стецюк Ользі Федорівні та Гроді Галині Михайлівні! – кажуть у щколі.