Тернопільська школа №3 стала третьою серед 700 учасників із 25 регіонів України та 12 країн світу!

15-17 березня 2018 року відбулася головна подія освітньої галузі України – Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Сьома міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва. Це найбільший представницький форум нашої країни, що презентує досягнення, досвід у реформуванні всіх рівнів освіти та розширенні міжнародної співпраці для подальшої інтеграції в освітній і науковий простір.

До роботи виставки долучилися понад 700 учасників із 25 регіонів України та 12 країн світу: Словаччини, Чехії, Німеччини, Іспанії, Канади, США, Болгарії, Польщі, Молдови, Грузії, Латвії, Китаю.

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов цьогоріч стала учасником та призером цієї головної події освітньої галузі України, – повідомляють у навчальному закладі.

Школа отримала бронзову медаль у номінації “Впровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологійдля вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу”.

Вітаємо весь колектив школи із цією нагородою! Щиро дякуємо за підготовку матеріалів до міжнародної виставки вчителям англійської мови Прокопів Аллі Мирославівні, Стецюк Ользі Федорівні та Гроді Галині Михайлівні! – кажуть у щколі.