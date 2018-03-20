Тернопільський суд підтвердив факт участі добровольця в АТО

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області розглянув заяву Сергія Я. щодо встановлення факту, що має юридичне значення стосовно його участі у бойових діях за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в ході проведення антитерористичної операції на Сході України, – повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області.

Судом встановлено, що, відповідно до наданих заявником довідок, у період із 15 липня по 8 серпня 2014 року, з 13 червня по 9 липня 2015 року та з 2 березня по 26 грудня 2016 року Сергій Я. служив у складі спецпідрозділу «Шахтарськ» МВС України у Дніпропетровській області, а також у Добровольчому Українському Корпусі та в Українській Добровольчій Армії, захищав незалежність і територіальну цілісність України в районах проведення АТО в секторі «М», у населеному пункті Широкине та інших місцевостях поблизу м. Маріуполь Донецької області.

Встановлення юридичного факту заявнику необхідно для набуття відповідного правового статусу для отримання соціальних пільг та гарантій, передбачених учасникам бойових дій Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Законом України «Про боротьбу з тероризмом».

У судовому засідання представник зацікавленої особи – Кабінету Міністрів України поклався на думку суду, але у наданому письмово поясненні вказав, що постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №413 затверджено порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Представник Служби безпеки України у поданому письмово поясненні зазначив, що в порядку ст. 13 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» наказом керівника Антитерористичного центру при СБ України Сергій Я. до проведення АТО не залучався, хоча питання надання йому статусу учасника бойових дій не зачіпає законні права та інтереси Антитерористичного центру при СБУ.

Представник Державної служба України у справах ветеранів війни АТО на судове засідання не з’явився, та у поданих письмових поясненнях підкреслив, що питання надання статусу учасника бойових дій повинно вирішуватись відомчою комісією того відомства, до складу якого увійшло добровольче формування, де служив Сергій Я.

Представники Міністерства оборони та МВС України на судове засідання не з’явились, хоча були належним чином повідомлені про місце та час судового розгляду.

Дослідивши та оцінивши докази по справі, суд прийшов до висновку, що слід встановити факт безпосередньої участі Сергія Я. у бойових діях під час проведення антитерористичної операції в зоні бойових дій на території Донецької області.

При цьому суд вважає за необхідне зазначити, що заявник звернувся до суду із заявою про встановлення факту своєї участі у бойових діях, а не з вимогою про надання йому статусу учасника бойових дій, а тому посилання представників зацікавлених сторін на те, що надання статусу учасника бойових дій передбачено Порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року №413, суд вважає безпідставним.

Слід врахувати, що заявник перебував на військовій службі в Українській Добровольчій Армії, яка не ввійшла до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, що є обов’язковою умовою для надання статусу учасника бойових дій у визначеному законодавством порядку.

Також суд вважає, що у заявника відсутні можливості встановити відповідний факт у порядку, передбаченому законодавством України, а тому в розумінні вимог ст. 3, ч. 2 ст. 256 ЦПК України та в площинні дії ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вважає, що підстави для не розгляду поданої заяви Сергія Я. в порядку цивільного судочинства за правилами окремого провадження відсутні.

Крім цього, факт участі Сергія Я. у бойових діях у період із березня по травень 2016 року в місті Авдіївка Донецької області у складі у 5-го батальйону Української Добровольчої Армії підтвердив свідок Ярослав Л., який перебував у зоні АТО та якому надано статус інваліда війни, що підтверджено посвідченням, виданим Управлінням соціального захисту населення Лановецької райдержадміністрації Тернопільської області.

Таким чином, суд підтвердив факт участі добровольця Сергія Я. у зоні бойових дій в ході проведення АТО. Рішення набрало законної сили.

Фото Сергія Я. – із вільних соцмереж