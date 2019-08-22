Тернопільська стилістка Ольга Вінницька розповіла, як візуально збільшити ріст

“Лише на 1 см я вища від Мадонни, на 2 см від Єви Лонгорії та Сальми Хайєк, на 3 см від Різ Уізерспун, на 4 см від Леді Гаги, на 7 від Кайлі Міноуг і на 9 см від Шакіри”, – пише на своїй сторінці у Facebook стилістка з Тернополя Ольга Вінницька (Olichka Vinnytska):

Мій ріст – 159 см. Правда, не віриться?! Людям я завжди здаюся вищою. Іноді навіть до 175 см. Звісно, ріст не головне, але жінці завжди чогось бракує. Кучеряве волосся вирівняти, пряме – накрутити, низьким хотілося б виглядати трохи вищими, а вищими навпаки. Хочеш дізнатися, як додати собі зросту? Тоді запам’ятовуй ↘️

???? Струнка фігура завжди здається вищою.

???? “Ні” об’ємним зачіскам, великим шапкам та капелюхам.

???? “Так” взуттю 5-8 см.

Глибокий виріз туфель та відкритий мис візуально подовжують ноги, що відповідно, збільшує ріст.

Чоботи хоча б на невеликому каблуці і обов’язково обтягуючі ногу, краще за все високі. Ботильйони лише з штанами, взуття висотою по щиколотку не рекомендується.

???? Ідеально, коли колір колготок однаковий з кольором взуття. “Ні” різнокольоровим та білим колготкам і легінсам!

????”Ні” великим яскравим малюнкам!

???? В одязі темного кольору ти будеш здаватися вищою, але якщо хочеться кольору – вибирай будь-який, але без контрастів, або ансамбль, витриманий в одній тональній кольоровій гамі.

???? Вертикалі візуально подовжують фігуру не лише смугастий принт, а довгі розрізи, поздовжні складки, довгі тонкі намиста, вузькі шарфи, довгий ряд гудзиків.

????”Ні” масивним прикрасам і великим сумкам.

???? Забудьте про моду на багатошаровість.

????”Ні” вільним сукням та об’ємним светрам – вони тебе просто проковтнуть.

???? “Ні” оголеному животу!

???? “Ні” пишним спідницям! Так – рівним, а ще краще – завуженим до низу.

???? “Так” облягаючому фігуру одягу, який стройнить і підкреслює талію.

???? “Так” високій талії. Наша підсвідомість працює так: де талія – там починаються ноги.

???? “Ні” подовженим жакетам, ні двобортним жакетам!

???? “Так” укороченому жакету з фігурною лінією низу, який застібається на один ґудзик на талії чи з поясом.

???? Глибоке V -подібне декольте чудово подовжує ріст.

???? Блузки і топи не повинні бути довгими (нижче стегна) і широкими.

???? “Ні” одягу грубої в’язки, великим деталям, пишним рукавам, великим накладним кишеням, лацканам, великим малюнкам!

???? Безпрограшний варіант- однаковий за кольором верх і низ, однотонні костюми.

???? “Ні” максі спідницям! Ні одягу довжини супер-міні.

???? Вибирай довжину одягу до щиколотки і носи з високими ботильйонами або чобітьми одного кольору з спідницею. Це візуально витягує силует.

???? “Так” облягаючим штанам. Тільки жодних відворотів!

????А тепер давайте шукати переваги низького росту.

1. Чоловіки відчувають бажання піклуватися та захищати (якщо ти сама за характером не як чолові)

2. Тебе легко носити на руках.

3. Нема жодних обмежень у виборі висоти каблука.

4. Не потрібно пригинати голову в приміщеннях з низькою стелею та в маршрутці.

5. Тобі буде комфортно в наймініатюрнішому авто.

6. Легко можна вибирати одяг в дитячому відділі.

7. Навіть якщо ти випереш одяг при високій температурі, він все рівно не буде закороткий ????

8. А ще кажуть: « Маленька собачка – завжди щеня». Тобто довго будеш виглядати молодою і підтягненою.

Плюсів безліч, можете продовжувати цей список до безкінечності!