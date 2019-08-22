Тернопільській районній лікарні в операційну подарували важливий елемент матеріальної бази

ідко хто може похвалитися операційним столом з підігрівом для пацієнта. Але вихід є. Матрац з підігрівом для операційного столу, який створює максимально комфортні умови перебування пацієнта на операційному столі. Надзвичайно приємно сказати, що завдяки небайдужим людям, зокрема, Настасівській ОТГ в особі голови пану Миколі Злонкевичу, за кошти гомади було придбано цей матрац з підігрівом для операційного столу вартістю 16 тис. грн. Позитивний ефект важко переоцінити. Це зменшення кількості ускладнень, пов’язані із зниженням температури тіла пацієнта, такі як пневмонії, запальні процеси в нирках, запалення нервів, тромбофлебіти, стани, викликані загальним зниженням тіла пацієнта, а також благоприємним результатом є прискорення загоєння ран та швидше відновлення пацієнта. Приємно, що почин Великогаївської ОТГ, яка придбала нам апарат для вакуумної терапії ран, продовжено. В районі створені дві потужні ОТГ Байковецька та Білецька, які також можуть сприяти в покращенні матеріальної бази районної лікарні, адже мета у нас спільна – якісна медична послуга.