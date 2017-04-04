Тернопільські чиновники вийшли прибирати місто

Працівники ГУ Держпродсоживслужби в Тернопільській області долучилися до загальноміської толоки. Прибрали території біля будівель Управління фітосанітарної безпеки на Микулинецькій, 20, ветеринарної медицини та Головного управління на Чернівецькій, 24А та Управління захисту споживачів, що на бул. Шевченка, 11.

За декілька годин працівники виконали великий об’єм роботи: зібрали сміття, побілили бордюри, пофарбували огорожу, позамітали прибудинкову територію.