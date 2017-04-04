Стало відомо хто познущався з молодого дерева у Бережанах

Нещодавно бережанців обурила новина про знищення декоративних дерев у центральній частині міста, а саме поруч із магазином будівельних матеріалів «Аркада» по вул. Чорновола. Власники магазину одразу звернулися у правоохоронні органи і особу/осіб, які пошкодили майно було встановлено та опитано. Ганебний вчинок здійснив студент Бережанського агроінституту, майбутній еколог Назар Наконечний, – пише сайт «Бережани і Бережанщина». Хлопчина визнав свою провину та навіть вибачився перед підприємцем, якому завдав шкоди. Наразі ведуться слідчі дії по закінченні яких матеріали будуть передані до суду.







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