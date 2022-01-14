12:31 | 14.01.2022
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Тернопільські нацгвардійці зайняли призове місце у змаганнях з самбо 

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У Львові між батальйонами 2 Галицької бригади Нацгвардії України відбулись змагання з самбо. Команда 2 батальйону  з Тернополя  посіла 2 місце. 

Вісім військовослужбовців Національної гвардії України з Тернополя взяли участь у даних змаганнях і всього один бал відділив їх від бажаного першого місця. 

«У своїй ваговій категорії «79 кг» я посів перше місце, проте командний результат розчарував. Ми розраховували на кращі результати, оскільки минулого року ми взяли 6 перших місць, – каже старший стрілець старший солдат Максим Усік . – Нам є над чим працювати, ми врахували усі помилки. На кожних тренуваннях хлопці викладаються на повну, і впевнений, що вже кубок з рукопашного бою обов’язково поїде в Тернопіль»!  

Переможці поєдинків були нагороджені медалями та кубками. Надалі спортсмени, які посіли перші місця потрапляють на змагання з боротьби самбо, де будуть змагатися збірні команди військових частин Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. Вже 25-28 січня військовослужбовці зустрінуться у спарингах в Вінниці.   

Надія Німець

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