Тернопільські нацгвардійці зайняли призове місце у змаганнях з самбо 

У Львові між батальйонами 2 Галицької бригади Нацгвардії України відбулись змагання з самбо. Команда 2 батальйону з Тернополя посіла 2 місце.

Вісім військовослужбовців Національної гвардії України з Тернополя взяли участь у даних змаганнях і всього один бал відділив їх від бажаного першого місця.

«У своїй ваговій категорії «79 кг» я посів перше місце, проте командний результат розчарував. Ми розраховували на кращі результати, оскільки минулого року ми взяли 6 перших місць, – каже старший стрілець старший солдат Максим Усік . – Нам є над чим працювати, ми врахували усі помилки. На кожних тренуваннях хлопці викладаються на повну, і впевнений, що вже кубок з рукопашного бою обов’язково поїде в Тернопіль»!

Переможці поєдинків були нагороджені медалями та кубками. Надалі спортсмени, які посіли перші місця потрапляють на змагання з боротьби самбо, де будуть змагатися збірні команди військових частин Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. Вже 25-28 січня військовослужбовці зустрінуться у спарингах в Вінниці.

Надія Німець