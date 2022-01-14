4 основные причины выхода троса ручника из строя

Привод ручного тормоза автомобиля представляет собой металлический трос с защитным кожухом, который заполнен консистентной смазкой. Она предотвращает заклинивание и появление коррозии на поверхности детали. Трос ручника может выйти из строя в самый неподходящий момент. Есть несколько причин возникновения проблемы, которую можно решить заменой привода ручного тормоза.

Естественный износ

Даже самые аккуратные и ответственные водители не застрахованы от выхода из строя троса ручника. Поскольку он находится в нижней части кузова, то часто подвергается воздействию загрязнений и влаги, что сокращает срок службы детали. Замена троса является неизбежной, если транспортное средство эксплуатируется длительный период. Чем чаще используется автомобиль, тем скорее возникнет потребность поменять привод ручного тормоза.

Неправильная эксплуатация ручника

Преждевременному износу троса способствует пренебрежение рекомендациями по эксплуатации ручного тормоза. Некоторые владельцы автомобилей полагают, что чем реже они используют ручник, тем дольше прослужит привод. На самом деле, если трос двигается нечасто, то и смазывается он меньше. Это повышает риск окисления и повреждения металлических волокон. Не следует избегать использования ручника, поскольку привод это точно не убережёт, а вот навредить ему может.

Повышенные нагрузки

Повышенная нагрузка на трос возникает при экстренном торможении. Такие ситуации провоцируют нарушение целостности волокон привода.

Если возникают повреждения изоляции или наконечники ослабляются, то трос в кожухе двигается туго. Это также приводит к повышению нагрузки на деталь и выходу её из строя.

Износ деталей тормозной системы

Поскольку износ накладок и барабанов устройств торможения левого и правого колеса происходит неравномерно, то тросы деформируются по-разному. Из-за неправильного распределения нагрузки страдает привод и ручник может отказать. Избежать данной проблемы можно, если своевременно проходить техосмотр и своевременно заменять износившиеся детали.

Ездить на автомобиле с неисправной тормозной системой опасно как для водителя, так и для других участников дорожного движения. Если решить проблему поможет замена детали, переходите по ссылке https://autodoc.ua/category/glavnyj-tormoznoj-cilindr-id1702-3, чтобы выбрать новый главный тормозной цилиндр, найти подходящий привод для ручника или подобрать другие качественные запчасти.