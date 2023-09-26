Вперше у Тернополі відбувся чемпіонат з кікбоксингу: боролись понад 700 спортсмені

Вперше у Тернополі – Чемпіонат з кікбоксингу “WAKO”. Змагалися вихованці ДЮСШ та спортивних клубів. На три дні до нашого міста приїхали сотні кікбоксерів практично з усіх областей, щоб на рингу позмагатись за звання кращих. Наймолодшому учаснику лише 7 років.

ІГОР ГУДА – ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦІЇ КІКБОКСИНГУ “WAKO” У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Сюди з’їхались кращі спортсмени зі всієї України. Представники з 21 області, заявку подало 730 спортсменів. Це дуже хороший показник. Тому, ви знаєте, я як Президент федерації WAKO в Тернопільській області, звичайно буду робити ставку на наших вихованців, які тренуються в нашому клубі. Я за них вболіваю і підтримую. І хай переможуть сильніші.

І не даремно, адже чимала кількість тернопільських бійців отримали золото на чемпіонаті, серед них – Денис Гриців.

Змагався кікбоксер у категорії – до 67 кілограмів. Його суперник з Вінницької обласні. Денис розповідає, наполегливо готувався до змагань, тому результатом задоволений. Це не перша перемога хлопця і попереду також багато планів.

ДЕНИС ГРИЦІВ- УЧАСНИК ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З КІКБОКСИНГУ “WAKO” В КАТЕГОРІЇ 67 КГ

Я хочу стати чемпіоном світу. Виступати на міжнародному рівні і представляти свою Україну.

Загалом Тернопільщину представляли вихованці Української академії єдиноборств – UMA ACADEMY. Це 69 спортсменів. Більшість із них – впевнені бійці з перемогами всеукраїнського та міжнародного значення. Богдан Мирошниченко переконує, протягом трьох змагальних днів тут було гаряче, адже конкуренція – на найвищому рівні. До того ж в усіх вікових і вагових категоріях.

БОГДАН МИРОШНИЧЕНКО – ДИРЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ЄДИНОБОРСТВ “UMA ACADEMY” ТА ОРГАНІЗАТОР ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З КІКБОКСИНГУ “WAKO”

У нас вже є, приблизно 10-ть чемпіонів цього турніру. Сьогодні на гала вечорі відбилось 4 наших спортсмени і здобули перемогу у фінальних сутичках. Стали чемпіонами України на цих змаганнях. Є такі спортсмени в нас, які ставали призерами чемпіонату Європи і тут виходили в перші сутички і в дуже рівній конкурентній боротьбі поступались своєму супернику. А Чемпіонат – можливість заявити про себе. Крім того, молоді спортсмени таким чином випробовують свої сили, а змагаючись з різними учасниками – вивчають нові прийоми і розуміють, які випробування їх чекають попереду, у високому спорті.

ОЛЬГА ПАВЛЕНКО – ПРЕЗИДЕНТКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ КІКБОКСИНГУ УКРАЇНИ “WAKO”

Сюди приїжджають зараз школи ДЮСШ. Це можуть бути спортсмени різного рівня. Це можуть бути чемпіони світу та початківці. Тому, цей чемпіонат дає можливість дітям зрозуміти наскільки вони готові для вищого старту.

За правилами “WAKO” є два-три раунди, які тривають дві хвилини. І одразу після поєдинку – судді оголошують вердикт. У одному з яскравих спарингів переміг Владислав Касіян. Чемпіон розповідає, хоча було важко і конкурент справді сильний, проте вдалося вибороти золото.

ВЛАДИСЛАВ КАСІЯН – ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З КІКБОКСИНГУ “WAKO” В КАТЕГОРІЇ до 81 КГ

Не вдавалось на 100 процентів викластись, тому що хворів перед змаганнями, але загалом все більш-менш гладко пройшло. Все по плану.

Тренери кажуть, кікбоксинг «WAKO» майже прийняли в олімпійську сім’ю і це дуже динамічний вид спорту, бо має декілька розділів. Наприклад, фул-контакт, це удари тільки вище пояса. У лоу-кік не можна застосовувати коліна. А на цьому Чемпіонаті боролись у розділі К1, де можна бити руками, ногами та колінами. Самодисципліна та наполегливість, а також багато тренувань, тільки це забезпечить хороший результат, переконані спеціалісти.

ІВАН ЗІНЧЕНКО – СТАРШИЙ ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ З КІКБОКСИНГУ “WAKO” У РОЗДІЛІ К-1

Кікбоксинг включає в себе всесторонній розвиток. І спортсмен, якщо він хоче бути класним кікбоксером, має бути і хорошим легкоатлетом і хорошим плавцем і хорошим пауерліфтеорм. Тому він всесторонньо розвиває людину, особистість.

Саме тому підопічна тренера Каріна обрала цей вид спорту. Каже, доклала багато зусиль, щоб взяти участь у змаганнях. А на рингу чула тільки тренера та його настанови.

КАРІНА МОЛНЕР – УЧАСНЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З КІКБОКСИНГУ “WAKO” В КАТЕГОРІЇ 60 КГ

Перед змаганнями ми завжди ганяємо вагу, дотримуємось нашої вагової категорії. Ми маємо спеціальний одяг. Стрибаємо на скакалках та бігаємо багато кілометрів, щоб зігнати свою вагу.

Поза рингом спортсменів підтримували рідні та друзі. А поруч спостерігали майбутні спортсмени, переймаючи досвід.

РУСЛАН КІСЕЛЬ ТА ОСТАП КИДОНЬ – ВИХОВАНЦІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ЄДИНОБОРСТВ “UMA ACADEMY”

Ми дуже враженні цим. Це змагання було з дуже хорошою організацією. Сильні поєдинки, сильні учасники, ми не шкодуємо, що прийшли подивись.

Загалом спортсмени з Тернопільщини вибороли 32 медалі, серед них – 9 золотих, 7 срібних та 16 бронзових нагород

Організатори розповідають, зробили усе можливе, щоб змагання відбулись на найвищому рівні. І сподіваються, що чемпіонат і надалі проводитимуть у Тернополі.