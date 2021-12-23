Тернопільські підприємці отримають гроші на свої бізнес-плани

22 грудня відбувся фінальний форум проєкту з підтримки малого та середнього підприємництва на території Тернопільської міської територіальної громади.

На заході були презентовані бізнес-плани учасників проєкту, розроблені в рамках ініціативи. Близько п’яти найкращих бізнес-планів, які визначатимуть шляхом експертного оцінювання, отримають часткове фінансування.

Результати відбору стануть відомими через п’ять днів, саме стільки часу взяли для оцінювання члени конкурсної комісії.

Загалом у проєкті взяли участь 11 команд по двоє учасників-представників малого та середнього підприємництва, які працюють на території Тернопільської громади.

Під час участі у проєкті суб’єкти господарювання не лише підготували власні бізнес-плани, а й вдосконалили свої знання та вміння з кризового менеджменту, навчилися використовувати ІТ-технології та онлайн-платформи для організації і ведення бізнесу. Також учасники проєкту отримали бізнес-консалтинг та ІТ-консультації з питань діджиталізації їхньої роботи.

Нагадаємо, така ініціатива реалізовуються Тернопільською міською радою спільно з громадською організацією «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» та Тернопільським регіональним відділенням Асоціації міст України в рамках проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини, і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Основне завдання проєкту – допомогти малим та середнім підприємствам Тернопільської громади отримати нові знання, необхідні для підтримки бізнесу та його адаптації до нової реальності, які спричинила пандемія.

Довідка. EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім підприємствам у країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні – зокрема надає додаткове фінансування та послуги з розвитку бізнесу, а також сприяє ефективному регулюванню підприємницької діяльності. У 2019 році Європейський Союз в межах ініціативи EU4Business підтримав 4 279 підприємців, які підвищили свій дохід на 406 мільйонів євро, створили 50 799 нових робочих місць, збільшили прибуток на 24,7% і експорт на 5%. Детальніше: www.eu4business.org.ua.